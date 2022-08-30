Xiaomi, birkaç hafta önce Çin’de amiral gemisi Xiaomi 12S Ultra‘yı duyurmuştu ve devasa 1 inç sensörüyle dikkat çekmişti. İşte Cihazın DXOMARK skoruna yakından bakalım.

DXOMARK, cihazın fotoğraf performansını analiz etti ve kamera testlerinden geçen cihaz, önceki model Xiaomi Mi 11 Ultra‘dan (143) daha düşük puan almasına rağmen mükemmel görüntü kalitesini ortaya koydu.

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Otomatik odaklamada ise, çoğu aydınlatma koşulunda cihazın güçlü bir noktasıdır. Ultra geniş ve telefoto kameraların donanımı sayesinde, bazı kararsızlıklara rağmen özellikle uzun mesafeli çekimlerde yakınlaştırma performansında da öne çıktı. Gece çekimleri söz konusu olduğunda, yüksek düzeyde ayrıntıyı korurken çok kontrastlı anları yakalayabiliyor.

138 genel kamera puanıyla, Xiaomi 12S Ultra, iyi renk sunumu, yüksek gürültüden gürültüye ayrıntı ve iç ve dış mekanlarda genişletilmiş dinamik aralık ile çoğu kullanım durumunda çok iyi fotoğraf kalitesi sunuyor.

Öte yandan Xiaomi 12S Ultra’nın video performansı oldukça yüksek seviyede ve çoğu kullanıcı oldukça göz alıcı video görüntüleri kaydedebilecek.

Ayrıca Xiaomi 12S Ultra, güçlü donanımıyla DXOMARK’ın kamera sıralamasında ilk 5’te yer almasına rağmen, DXOMark, cihazın iPhone 13 Pro gibi sınıfındaki diğer yüksek performanslı cihazlara kıyasla daha az tutarlı göründüğü belirtildi.

DXOMark, Xiaomi 12S Ultra’nın test edildiğinde düşük ışıkta ve tamamen ışıklı HDR koşullarında yüksek deklanşör gecikmesine sahip olduğunu ve kullanıcıların doğru anı yakalamasını engellediğini, bu da diğer cihazlara kıyasla gözle görülür bir fark olduğunu belirtiyor.

Ek olarak, cihaz önizleme testinde bazı tutarsızlıklar gösterdi. Bu da ekranda görünen önizleme çekiminden çok farklı bir görüntü yakalamasıyla sonuçlandı.