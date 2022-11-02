Xiaomi’nin Leica ile işbirliği yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Bu işbirliğinin ilk ürünleri olan Xiaomi 12S serisini de Xiaomi tanıtmıştı. Bugün ise bambaşka bir cihazla karşınızdayız. Hazırsanız, Xiaomi 12S Ultra CONCEPT.

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Xiaomi 12S Ultra CONCEPT tamamen fotoğrafçılık odaklı bir cihaz. Cihaz iki adet bir inçlik sensörle birlikte gelecek ve Leica’nın M serisi profesyonel lenslerini destekleyecek.

Görselde de göründüğü üzere siz Xiaomi 12S Ultra CONCEPT cihazınıza Leica M serisi bir lens takabileceksiniz. Bu sayede yanınızda herhangi bir fotoğraf makinesi taşımak zorunda kalmadan akıllı telefonunuz ve Leica M serisi profesyonel lensinizle profesyonel fotoğrafçılık yapabileceksiniz.

Alttaki görselde de gözüktüğü gibi cihaz gerçekten fotoğraf makinesi gibi. Cihaza, Leica M serisi profesyonel lenslerin takılması için bir adet dış lens eklenmiş.

Cihaz iki adet 1 inçlik tipi sensöre sahip. Bunlardan bir tanesi ana kameranın lensi. Öbürü ise Leica M serisi profesyonel lens takılması için eklenen 1 inçlik optiksiz bir lens. Ayrıca ana lensin altında bir adet ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ancak periskop zoom lens yok. Cihazın tanıtım videosu da Çin sosyal medya platformu olan Weibo üzerinde yayınlandı. Dilerseniz bu linkten videoya ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi 12S Ultra CONCEPT’in ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Siz Xiaomi 12S Ultra CONCEPT hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.