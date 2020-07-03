Xiaomi 120W şarj cihazı için sertifika aldı!

Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.

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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!

Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.

Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.

Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?

Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.