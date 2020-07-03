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Xiaomi 120W şarj cihazı için sertifika aldı!
Xiaomi, geliştirdiği uzun zamandır bilinen 120W gücündeki şarj aleti için sertifika aldı. Bu gelişme cihazın geliştirme aşamalarının tamamlandığı ve cihazın yakın olduğu anlamına geliyor.
Çinli 3C ajansından onay alan MDY-12-ED model koduna sahip şarj cihazı, 20V/60A çıkış değerleri ile 120W güç sunuyor. Söz konusu şarj aletinden güç alacak ilk cihazın ne olduğu hala gizemini koruyor. Tüm amiral gemisi modellerini tanıtmış durumda olan Xiaomi, gelecekte ki Mi Mix modeline bu özelliği ekleyebilir. Tabii ki yeni şarj cihazı yalnızca dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilmiş de olabilir.
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Henüz hakkında pek bir detay bulunmayan yeni şarj aleti ilgili bilinmeyenler ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!
Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!
Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.
Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.
Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?
Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.
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Oppo Watch, canlı olarak FCC’de görüntülendi!
Geçtiğimiz gün Oppo Watch‘un birkaç canlı görüntüsü FCC sayesinde ortaya çıktı. Cihaz, OW19W12 model numarasıyla birlikte görüntülendi. Cihazın yanı sıra şarj standı ve kayışının da görüntüsü paylaşıldı. Oppo Watch, tasarım olarak Apple Watch‘a oldukça benziyor. Fakat yine de aralarındaki fark teknik özellik tarafında ortaya çıkacaktır. Cihazın bu yılın ikinci yarısında Avrupa pazarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Oppo Watch nerede satışa başlayacak ve hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, FCC‘nin açıklamasına göre Amazon’un ABD sitesinde satışa çıkacak. Şu an cihazın adını arattığınızda henüz mevcut olmadığı uyarısı çıkıyor. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımına geldiğimizde ise 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modelin bulunacağını görüyoruz. Paylaşılan bazı görsellerde akıllı saatin cetvelle yapılan ölçümleri göze çarpıyor.
Cihazın Çin versiyonunda özel bir işletim sistemi bulunuyor. Fiyat olarak ise 282$’lık fiyat etiketi mevcut. Akıllı saatin 1.9 inçlik kavisli bir ekranı bulunmakta.
Oppo Watch, 8 GB ROM ve Snapdragon 2500 Wear mobil platformu ile gelecek. Ayrıca eSim aracılığıyla hücresel bağlantıyı destekliyor. Saatin ekranı yapay zeka ile desteklenecek ve o an nasıl bir ruh halindeyseniz rastgele oluşturulacak. Bunun haricinde ekranın oldukça yüksek PPI ve parlaklık seviyesi bulunuyor. Cihazın yakın zaman içinde ABD ve Avrupa’ya geleceği tahmin ediliyor.
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LG TONE Free tam kablosuz kulaklığı yakında geliyor!
LG‘nin yakın zamanda çıkacak olan tam kablosuz kulaklık serisi LG TONE Free, HBS-FN4 ve HBS-FN6 model numaraları ile görüntülendi. Cihazın en çok ilgi çeken yönü kendi kendini temizleyebilecek olması. Bu kulaklıklar şarj esnasında kutuya konulduğunda kutuda bulunan UVnano teknolojisi ile bakterilerin çoğunu yok edecek. Bu kulaklık kutusu alanında bir ilki temsil ediyor olacak.
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LG TONE Free, nasıl bir kutuya sahip olacak?
LG TONE Free kutusunda bulunan UVnano özelliği, silikon ucu ve kulaklığın içine gönderilen UV ışınları ile çalışıyor. LG bunun E.coli ve S.aureus bakterilerinin %99.9’unu yok ettiğini iddia ediyor. Bu kulaklıklar şirketin TONE+ Free adlı ilk TWS kulaklıklarına göre geliştirilmiş bir tasarıma sahip. Yeni kulaklıklar Meridian Audio tarafından desteklenmektedir. LG‘nin iddia ettiğine göre sesler, Meridian’ın HPS teknolojisi ile birleşimi sayesinde daha gerçekçi olarak duyulacak. Kulaklıkların rahat oturması için yeni bir tasarım kullanılacak ve daha iyi bir ses yalıtımı sunulacak.
TONE Free, her iki modelde de dört EQ ayarı bulunduracak. Bu ayarlar Doğal, Sürükleyici, Güçlü Bas ve Yükseltilmiş Tiz olarak sıralanıyor. Ayrıca ortamı duyabilmek için geliştirilen Ortam Sesi Modu da cihazda mevcut. Kulaklıklar tek şarjda 6 saat kullanım ömrü sunacak. Ayrıca iddia edilene göre 5 dakikalık şarjda 1 saat daha kullanılabilecekler. Şarj kutusu ile kulaklıklar 18 saatlik kullanım süresine sahip olacaklar. Cihaz, “Şık Siyah” ve “Modern Beyaz” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunduracak. TONE Free kulaklıklarının Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor.