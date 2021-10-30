Xiaomi 12, Weibo’da görüntülendi!

Xiaomi, Snapdragon 888 duyurusundan kısa bir süre sonra aralık ayında Xiaomi 11’i tanıtarak olağan programının önüne geçti. Cihazın resmi satışları Ocak 2021’de başladı. Ancak Xiaomi 11’in küresel pazara çıkışı ocak ayından daha geç oldu. Tahminlere göre Xiaomi 12 de Aralık 2021 veya Ocak 2022’de satışa çıkacak. Şimdiden cihaz hakkında pek çok sızıntı ve rapor mevcut. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri Weibo üzerinden paylaşıldı.

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Xiaomi 12, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Weibo üzerinden gerçekleşen paylaşımda Xiaomi 12’nin canlı fotoğrafları gösteriliyor. Yapılan paylaşımdaki görüntülerde cihazın tasarımını tam olarak ortaya çıkarmamak için kılıf kullanılmış. Buna rağmen fotoğraflar, ahizenin önceki modelden daha geniş olduğunu gösteriyor. Mevcut sızıntı, yeni amiral gemisinin selfie kamerasının ekranın ortasında olduğunu da kanıtlıyor. Xiaomi, uzun zamandır amiral gemilerinde yan tarafa hizalanan selfie kamerası tasarımını kullanıyordu. Ancak bu durum, Xiaomi 11T ile değişti. Xiaomi 12 serisinde de bu yeni tasarıma sadık kalındığını görüyoruz.

Sızıntılara göre Xiaomi 12, son derece yüksek bir ekran/gövde oranı ile gelecek. Ayrıca cihaz, ön tarafta tek bir selfie kamerası bulunduracak. Son sızıntılar, Xiaomi’nin yeni amiral gemisinin BIS sertifikası aldığını da gösteriyor. Bu da cihazın Hindistan pazarında satılacağını kanıtlıyor. Bu nedenle yeni cihazı Aralık ayında görmemiz muhtemel gözüküyor.

Qualcomm Snapdragon 898 yonga setinin çıkışına az bir zaman kaldı. Qualcomm’un yeni yonga setininin ilk kez Xiaomi 12’de kullanılması oldukça muhtemel. Şirketin yeni amiral gemisi yonga seti, sızıntılara göre 4 nm üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte yeni çipin Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Her ne kadar günümüzde büyük bir çip krizi olsa da firmalar yeni yonga setlerini tanıtmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda MediaTek pek çok yeni çip duyurdu. Şimdi ise Qualcomm tarafından aralık ayında gerçekleşmesini beklediğimiz etkinlikte yeni yonga setlerini görmeyi umuyoruz.

Xiaomi 12, beklenildiği gibi Aralık 2021’de tanıtılırsa, resmi satışların Ocak 2022’de başlaması muhtemel. Eğer cihaz bu kadar erken bir tarihte duyurulursa uzun süre piyasadaki tek yeni amiral gemisi telefon olacak gibi gözüküyor. Bunun nedeni, son raporlara göre Galaxy S22 serisinin ertelenme ihtimali.