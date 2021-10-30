Küresel Çip Krizi, Yakın Dönemde Bitmeyecek!

Geçtiğimiz iki yıldan beri teknoloji, yapay zeka ve sanayi sektörünü sıkıntıya sokan büyük bir çip krizi yaşanmakta. Son raporlara göre küresel çip krizi bitmeye çok uzak. Ne yazık ki çip üretimindeki gecikmeler büyük satış kayıplarına neden oluyor. Birçok şirket bu kriz sebebiyle zor zamanlar geçiriyor.

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Küresel çip krizi ne zaman bitecek?

Bir Amerikan yatırım şirketi olan Susquehanna Financial Group’a göre çip siparişleri için ortalama teslimat süresi şu anda 19 hafta. Bazı sektörlerde ekim ayı itibariyle çip eksikliği daha da kötüleşti ve bu süre 22 haftaya çıktı. Otomobiller için güç yönetimi bileşenleri ve mikrodenetleyiciler daha uzun teslimat süreleri ile krizin derinliğini gösteriyor. Tüketici elektroniği alanında zirvede yer alan Apple bile son konferansında küresel çip krizinin şirketi büyük ölçüde etkilediğini belirtti. Bununla birlikte firma, ciddi tedarik sorunlarıyla karşı karşıya. Son istatistiklere göre iletim çipleri ve otomotiv çipleri bu krizden en çok etkilenen alanlar.

Texas’taki kar fırtınası ve Japonya’daki Renesas Electronics yangının çip krizine olan etkisi büyük ölçüde sona erdi. Ancak kriz hala derinliğini koruyor. Ayrıca Güneydoğu Asya’yı vuran salgın, ambalaj ve test sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Bu da çip tedariğinin normalden uzun sürelerde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Intel ve TSMC gibi çip üreticileri, üretim kapasitelerinin tamamını kullanıyor. Ancak yine de bu şirketler her isteğe yanıt veremiyor. TSMC Başkanı Wei Zhejia, 2021 ve 2022’nin çip tedariği konusunda sıkı geçeceğini belirtiyor. Intel CEO’su ise mevcut çip krizinin 2023’ün başında biteceğini öngörüyor.

Çip malzemeleri arayan İngiliz elektronik parça distribütörü Princeps Electronics, çip krizinin ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Şirketin operasyon direktörü, bazı alıcıların 2024’e kadar sıra beklemek zorunda kalacağını söyledi. Günümüzde Apple ve Tesla gibi sorunsuz tedarik zincirlerine sahip şirketler bile büyük zorluklarla karşı karşıya. Apple’a göre çip sorunları nedeniyle iPad ve Macbook’un üretimi azalacak. Ayrıca son raporlar Apple’ın iPhone 13 üretimini de önemli ölçüde kısacağını gösteriyor.