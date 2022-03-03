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Xiaomi Mix Fold ve Mix 4 | Ekran Altı Kamera ve Katlanır Ekran!
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Xiaomi MWC 2022’de ürünlerini sergiliyor. Bunlardan ikisi ise katlanabilen ekranlı model Mix Fold ve ön kamerası ekran altına gizlenmiş olan Mix 4. Üst seviyede özellikler sunan telefonlar yine amiral seviyesinde bir telefon kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Snapdragon 888+ işlemci, 108MP ana kamera, Dolby Vision destekli ekran ve Harman Kardon destekli hoparlörler ile beğeni topluyor. Peki siz Xiaomi’nin Mix serisini nasıl buldunuz?
#Xiaomi #MixFOLD #MWC2022
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