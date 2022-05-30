Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 modelleri ofise sonunda ulaştı! 25.000 TL’lik Xiaomi 12 Pro ve 21.000 TL’ye satılan Xiaomi 12’nin kutu içeriği ve bazı fotoğraf detayları ile beraber sunduğu özellikler videomuzda!

İlginizi çekebilir; realme GT Neo 2 Türkiye’de! | realme Buds Air 3 ile detaylı ön inceleme

Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Xiaomi 12 ön inceleme: https://youtu.be/Qv43ngeopEI

Xiaomi 12 özellikleri

Boyutlar: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

Ağırlık: 179 gram

Ekran: 6,28 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (Harman Kardon)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 20.999 TL

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 24.999 TL