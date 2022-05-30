Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 modelleri ofise sonunda ulaştı! 25.000 TL’lik Xiaomi 12 Pro ve 21.000 TL’ye satılan Xiaomi 12’nin kutu içeriği ve bazı fotoğraf detayları ile beraber sunduğu özellikler videomuzda!
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İçindekiler
46.000 TL’LİK KUTU AÇILIŞI! | Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ofiste!
Not: Videoda yer alan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro inceleme için Xiaomi Türkiye tarafından gönderilmiştir.
Xiaomi 12 ön inceleme: https://youtu.be/Qv43ngeopEI
Xiaomi 12 özellikleri
Boyutlar: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,28 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hoparlör: Stereo (Harman Kardon)
Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Fiyat: 20.999 TL
Xiaomi 12 Pro özellikleri
Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
Fiyat: 24.999 TL