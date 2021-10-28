Akıllı Telefonlar
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
Xiaomi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin de Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda, çok beklenen bu 3 Xiaomi akıllı telefonun fiyatları açıklanırken; aynı zamanda Xiaomi Pad 5 ve FlipBuds Pro gibi ürünlerin de tanıtımı yapıldı.
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İçindekiler
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
Xiaomi 11T özellikleri
Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit
Koruma: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra
Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 67 Watt
Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör
Xiaomi 11T Pro özellikleri
Boyut: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit, Dolby Vision
Koruma: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 888 5G
Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 120 Watt (17’dk’da %0’dan %100)
Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör, Sound by Harman Kardon
Xiaomi 11 Lite 5G NE Teknik Özellikleri
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 778G
Depolama: 128-256 GB
Bellek: 6-8 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
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