Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?

Xiaomi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin de Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda, çok beklenen bu 3 Xiaomi akıllı telefonun fiyatları açıklanırken; aynı zamanda Xiaomi Pad 5 ve FlipBuds Pro gibi ürünlerin de tanıtımı yapıldı.

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Xiaomi 11T özellikleri

Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit

Koruma: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra

Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 67 Watt

Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör

Xiaomi 11T Pro özellikleri

Boyut: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit, Dolby Vision

Koruma: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 888 5G

Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 120 Watt (17’dk’da %0’dan %100)

Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör, Sound by Harman Kardon

Xiaomi 11 Lite 5G NE Teknik Özellikleri

Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm

Ağırlık: 157 gram

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 778G

Depolama: 128-256 GB

Bellek: 6-8 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4250 mAh

Şarj: 33 Watt