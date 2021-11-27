Akıllı Telefonlar
Xiaomi 11T, 11 Lite 5G NE, Reno6 ve Phantom X video karşılaştırma
Xiaomi’nin ve OPPO’nun yeni telefonları ile Tecno’nun en yeni telefonunun video performanslarını karşılaştırdık. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.
İyi seyirler…
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Xiaomi 11T, 11 Lite 5G NE, Reno6 ve Phantom X video karşılaştırma
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