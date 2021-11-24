Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Akıllı Telefonlar / OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”

Akıllı Telefonlar

OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”

OPPO Reno 6 kutu açılış ve ilk bakış videosuyla karşınızdayız. Türkiye’de satılmaya başlanan Reno 6 modelinin detayları videomuzda!

İlginizi çekebilir; Poco X3 GT vs Xiaomi 11T Hız Testi | Dimenstiy 1100 Mü, Dimensity 1200 Mü Daha Hızlı?

OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”

OPPO Reno 6 özellikleri

Boyut: 159,1 x 73,3 x 7,8 mm
Ağırlık: 173 gram
Ekran: 6,4 inç FHD+ AMOLED 90 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB (+Micro SD)
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Öna Kamera: 44 MP
Batarya: 4310 mAh

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval