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OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”
OPPO Reno 6 kutu açılış ve ilk bakış videosuyla karşınızdayız. Türkiye’de satılmaya başlanan Reno 6 modelinin detayları videomuzda!
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OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”
OPPO Reno 6 özellikleri
Boyut: 159,1 x 73,3 x 7,8 mm
Ağırlık: 173 gram
Ekran: 6,4 inç FHD+ AMOLED 90 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB (+Micro SD)
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Öna Kamera: 44 MP
Batarya: 4310 mAh
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