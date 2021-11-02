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Xiaomi Mi 11 Lite vs 11 Lite 5G NE | Hangisinin Kamerası Daha İyi?
Xiaomi Mi 11 Lite ile orta üst seviyede en iyi fiyat performans telefonlarından birisi olmayı başardı. Bu başarısının devam ettirmek için 5G şebeke bağlantısına sahip modelini de birlikte çıkarttı. Ancak o model ülkemize gelmedi. Şimdi ise yeni işlemcisi, yeni ön kamerası ve farklı birkaç özelliğiyle 11 Lite 5G NE olarak yenilendi. Peki Mi 11 Lite ile 11 Lite 5G NE arasında kamerada farklar var mı? Varsa ne gibi farklar var? Bu videoda iki telefonu birebir karşılaştırarak bunu görmüş olduk. İyi seyirler…
Xiaomi Mi 11 Lite vs 11 Lite 5G NE | Hangisinin Kamerası Daha İyi?
Xiaomi Mi 11 Lite Teknik Özellikleri:
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
Xiaomi 11 Lite 5G NE Teknik Özellikleri:
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 778G
Depolama: 128-256 GB
Bellek: 6-8 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
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