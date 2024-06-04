Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 10 Pro HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 10 Pro kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 10 Pro HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 10 Pro HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi 10 Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 1200 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 10 Pro ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 865 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 865 yonga seti gücünü 50W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 10 Pro, dörtlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 20 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera, 20 MP çözünürlüğünde periskop-telefoto kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.