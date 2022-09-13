Discord sesli sohbeti bugunden itibaren Xbox One ve Xbox Series X/S’de mevcut olacak. Bu yeni işlev, kullanıcıların Discord uygulamasındaki ses kanallarını konsollarında kullanmalarına olanak tanıyor.

Şirketin web sitesinde, Discord sesli sohbetini Xbox’ta kullanmak için kullanıcıların telefonlarında Xbox uygulamasına ihtiyaçları olduğunu yazıyor. Ayrıca Discord hesabının Xbox hesabına bağlı olması gerekir. Bu, Discord’da ‘Kullanıcı ayarları’nın ‘Bağlantılar’ başlığı altında yapılabilir. Xbox konsolunda bu seçenek Bağlı Sosyal Hesaplar altındadır.

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Her şey düzgün bir şekilde kurulduğunda, kullanıcılar oyun oynarken arkadaşlarıyla konuşmak için Discord’un ses kanallarını kullanabilirler. Önce mobil veya PC’de başlatılan bir konuşma, daha sonra kullanıcının Xbox’ına geçirilebilir.

Sony şimdi PlayStation 5 için Discord sesli sohbetini de duyurdu. Bu işlevin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. En son söylentiye göre Sony, işlevselliğin “önümüzdeki aylarda” ekleneceğini söylüyor.