Xbox yeni konsolunu duyurdu

Xbox E3 2019 fuarında, Xbox yeni konsolunu ‘Project Scarlett’ kod adıyla duyurdu. 2020 yılında gelecek konsol, Xbox One X ‘ten dört kat daha güçlü olacak.

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Project Scarlett AMD işlemci kullanacak!

Xbox, oyun fuarı E3 2019’da yeni konsolunu ‘Project Scarlett’ kod adı ile duyurdu. 2020 yılında piyasaya süreceği konsolda Zen 2 mimarisini kullanan AMD işlemci bulunacak. Bu işlemci ile beraber Xbox’ın yeni konsolu, Xbox One X’ten 4 kat daha güçlü olacak. Donanım tarafında oldukça iddialı konuşan Xbox ekibi, konsolun sahip olduğu özel SSD’nin 40 kat daha hızlı olacağını belirtti. Ayrıca cihazda 120 FPS desteği ve ışın izleme özelliği bulunacak. Konsolun çıkışı ile beraber, Bungie’nin geliştiriciliğini üstlendiği Halo, Project Scarlett’in çıkış oyunu olacak.