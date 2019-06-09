Cyberpunk 2077 çıkış tarihi açıklandı

E3 2019 fuarındaki Xbox etkinliğinde, CD Project tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 ‘nin çıkış tarihi belli oldu. Steam üzerinden ön siparişe açılan oyun, 16 Nisan 2020 tarihinde oyunseverler ile buluşacak.

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Türkçe altyazı desteği ile Cyberpunk 2077

E3 2019 fuarındaki Xbox etkinliğinde, CD Project’in geliştirdiği Cyberpunk 2077 oyunu Steam üzerinden ön siparişe açıldı. 249 TL fiyat etiketi ile ön siparişte olan oyun 16 Nisan 2020 tarihinde oyunseverler ile buluşacak. Fuarda gösterilen tanıtım videosunda Cyberpunk 2077’nin gelişmiş grafikleri dikkat çekiyor. Ayrıca videonun son kısmında, Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves ‘ın da bulunduğu görülüyor. Türk oyunseverleri sevindirecek bir başka haber ise oyunda sunulan dil destekleri. Aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 5 dil seçeneği ile birlikte gelecek oyunda, Türkçe dil seçeneği altyazı ve arayüzde desteklenecek.

Steam üzerinde oyun geliştiricisinin Cyberpunk 2077 hakkında belirttiği kısımda ‘Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş.’ yazısı belirtilmiş.