Xbox’ın sahibi Microsoft, Call of Duty yapımcısını satın alma planının PlayStation’ın sahibi Sony de dahil olmak üzere rakiplerini haksız yere etkileyebileceği iddialarına yanıt verdi.

Microsoft, Overwatch ve Candy Crush’ı da yapan Activision Blizzard’ı 68.7 milyar dolara satın almak istiyor. Planı inceleyen bir gözlemci, Microsoft’un rakiplerinin “rekabet etmek” için Activision oyunlarını kullanabileceğini söyledi. Microsoft, anlaşmanın Haziran 2023’e kadar kapanmasını umduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve Brezilya’daki rekabet düzenleyicileri ise zaten onayladı. Ancak geçen ay Rekabet ve Piyasa Otoritesi, teklifi incelemesi için bağımsız bir panel isteyeceğini duyurdu.

Activision Blizzard, dünyanın en büyük video oyunu geliştiricileri ve yayıncılarından biridir. Call of Duty serisi ile milyonlarca oyuncuyu kendine çekmiştir.

CMA (Sertifikalı Yönetim Muhasebecisi), satın almanın Microsoft’un Call of Duty gibi en iyi oyunları öncelikle Xbox konsollarında, PC’lerde ve bulut oyun hizmeti olan Game Pass’te aktif hale getirerek tekelleştirmesine izin verebileceğini önerdi.

Xbox’a özel

CMA, bugün yayınlanan derinlemesine bir soruşturma başlatma kararının ayrıntılı bir açıklamasında, “Call of Duty’ye erişimi kaybetmek (veya rekabet koşullarında erişimi kaybetmek) Sony’nin gelirlerini ve kullanıcı tabanını önemli ölçüde etkileyebilecek kadar önemlidir.” dedi.

Ayrıca, “Microsoft, konsollarda özel olarak Xbox’a özel bu stüdyolardan gelecekteki oyun sürümlerini yaptığı, geçmişteki birkaç oyun stüdyosu satın almasında bu yaklaşımı izledi.” dedi.

Microsoft, Call of Duty de dahil olmak üzere Activision’ın mevcut oyunlarını PlayStation’da kullanılabilir durumda tutmayı taahhüt ettiğini söylüyor ancak gelecekteki başlıklar farklı şekilde ele alınabilir.

Microsoft, Minecraft yapımcısı Mojang ve Fallout ve Skyrim yaratıcısı Bethesda dahil olmak üzere halihazırda 23 oyun yapımcısına sahip. Böylece, Bethesda’nın yaklaşmakta olan Starfield oyunu artık Xbox ve PC’ye özel olacak. CMA, Microsoft’un kamuya açık açıklamalarına dayanarak bunun stüdyonun Elder Scrolls VI için de geçerli olabileceğini öne sürdü.

Microsoft’un savunması

2021’de PlayStation’a özel 280 oyun vardı (Sony bunların çoğunun küçük stüdyolardan geldiğini iddia ediyor). Sony’nin kendisi Games Pass platformunu PlayStation’dan engellemeyi seçti.

Microsoft, mobil oyun içeriğinden yoksundur. Activision, en çok oynanan mobil oyunlardan biri olan Candy Crush Saga’nın sahibidir.

CMA, “uygun düzeyde eleştirel inceleme yapmadan” ve Call of Duty’nin oyun endüstrisini tek başına altüst etme gücünü “fazla tahmin etmeden” Sony’nin tarafını tutuyor.

Microsoft, CMA’in endişelerini “emsal, ekonomik literatür veya kanıtlarla desteklenmeyen yeni bir zarar teorisi” olarak adlandırıyor.

Sony yaptığı açıklamada, firmanın anlaşmanın “rekabet için kötü, oyun endüstrisi için kötü ve oyuncular için kötü olduğuna inandığını söyledi. “Bu anlaşma, Microsoft’un Xbox ekosistemine benzersiz bir teknoloji ve içerik kombinasyonu ve dolayısıyla tüketiciler, bağımsız geliştiriciler ve Sony’nin kendisi için yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde oyunlarda baskın bir konum kazandıracak.” diye ekledi.