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Xbox, Stubbs the Zombie’yi yeniden düzenliyor
Xbox, kült klasiği Stubbs the Zombie‘yi modern konsollar için yeniden düzenlediğini açıkladı. Düzenlenen bu konsollar 16 Mart‘ta oyuncu ile buluşturacak.
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Xbox, Stubbs the Zombies’i yeni konsollarla uyumlu hale getiriyor
Bilindiği üzere oyunu Wideload Games geliştirdi. Geliştirilen bu oyun üçüncü şahıs bir aksiyon video oyunudur. Bu oyun, 2005 yılında Xbox video oyun konsolu ile buluştu. Ayrıca oyun, orijinal çıkış tarihinden bir ay sonra Windows ve Mac OS X‘e geldi. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda diğer video konsolları ve çeşitli platformlarda yer aldı.
Stubbs the Zombie, birincil insanları öldürerek onların beyinlerini yediğiniz aksiyon dolu bir oyundur. Öldürdüğünüz insanların zombiye dönüşmesini sağlayarak, dönüştürülen bu zombilerin yanınızda savaşmasını da sağlıyor. İnsan beyinlerini yedikçe sağlık yüzdeniz artıyor ve oyunda daha aktif kalabiliyorsunuz. Stubbs’ın zombi durumu, herhangi bir geleneksel silahı kullanmasını engelliyor. Bunun yerine, çoğu patlayıcı veya geçici cihazlar olarak belirli bir vücut parçası kullanarak yapılan çeşitli doğaçlama savaş teknikleri kullanılıyor.
Stubbs the Zombie’yi yayınlayan şirket ( Aspyr Media), başlangıçta bağlantı noktasını yönetiyordu. Stüdyo yakın zamanda Star Wars Episode 1: Racer‘ı modern konsollara taşımak için bir çalışma yapıyordu. Bu nedenle bu remaster’ın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz.
2005 yılında yayınlanan oyun, son yıllarda orijinal Xbox’a sahip olunan en nadir oyunlardan biri haline geldi. bilindiği üzere oyun, 2005’te Microsoft‘a gelmişti. 2008 yılında ise Microsoft, oyunu Xbox 360 için bir Xbox Originals başlığı olarak dijital platforma sundu. Ancak şirket, bunu 2012’nin sonlarına doğru Xbox Live Marketplace‘den çekti.
Oyun oynamanın başka bir yolu olmadığından, tek seçeneğiniz orijinal bir Xbox konsoluna sahip olmak. Kullanıcıların bazıları, bu konsollar çok pahalı olduğundan fiziksel bir kopyalarını tercih ediyor. Özellikle Türkiye’de oyun konsolları ve oyunlar çok pahalı olduğu için kullanıcılar daha farklı yollarla bu oyunlara ve konsollara sahip oluyorlar.
Kült klasiği olan Stubbs the Zombie, hayranları düzenlenen bu modern konsollar için gün sayıyor. Oyunun yeni konsollarda nasıl bir izlenim vereceği ise merak konusu.
Genel
Porsche, 2022’de sentetik yakıt testlerine başlıyor!
Porsche, son zamanlarda içten yanmalı motorların ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor. Alman üretici, bu konuda bir adım olarak önümüzdeki yıl sentetik yakıt testlerine başlayacak.
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Bir süredir sentetik yakıtlar konusuna yoğunlaşan Porsche, endüstriyel ölçekte bir sentetik yakıt tesisi kurmayı planlıyor. Hatta bu iş için Siemens Energy, AME, Enel ve Şilili petrol şirketi ENAP ile yaptığı ortaklığı açıkladı. Söz konusu tesis 2022′de faaliyete geçecek. 2024 yılına kadar 55 milyon litre sentetik yakıt üretecek olan bu tesis, 2026’ya kadar bu sayının yaklaşık on katı civarında bir üretim yapacak.
Porsche’nin sentetik yakıtı kabaca şu şekilde elde edilecek. Havadaki hidrojeni yakalan karbon ile metanol elde edildikten sonra araçların kullanabileceği bir yakıta dönüştürülecek.
Autocar‘a konuşan Porsche CEO‘su Oliver Blume, “Sentetik yakıtların avantajı kullanım kolaylığında yatıyor. E-yakıtları içten yanmalı ve plug-in hibrit araçlarda kullanmak mümkün. Mevcut akaryakıt istasyonu ağında rahatlıkla kullanılabilir olması da bir diğer artısı.” diyor.
Porsche’nin spor otomobil birimi patronu Frank Walliser ise bu konu hakkında, “Bu yola Güney Amerikalı ortaklarımızla çıktık. Elbette 2022’deki denemeler, bu büyük yatırım için oldukça küçük bir hacme sahip olacak. Fakat ulaşım sektöründeki CO2’nin küresel etkisini azaltmanın öneminin farkındayız. Bizim planladığımız sentetik yakıtlar, E10 ve E20’deki gibi motorda herhangi bir değişiklik gerektirmeyecek. Yani bunu herkes ve her tipten araç rahatlıkla kullanabilecek. Performans konusunda çok büyük olmasa da ufak iyileştirmeler olacağını düşünüyoruz. Ayrıca daha az partikül, daha az NOx salınımı olacak.” diyor.
Kaynak: Autocar
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Intel yeni CEO’su eski parlak dönemleri geri getirmek istiyor
Başta Apple işbirliğinin 14 yıl sonra kaybedilmesi gibi başarısızlıklardan sonra Bob Swan Intel’deki görevini bırakmıştı. Yeni CEO Pat Gelsinger, herkese açık bir bildiri yayınlayarak göreve geldi. Bildiride çalışanlarına şirketin oynamış olduğu liderlik rolüyle alakalı konuşan Gelsinger; o zamanın başarılarını geri getirmeyi amaçladığından bahsetti.
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Gelsinger daha öncesinde kalite kontrol mühendisi olarak çalıştığı Intel firmasının ilk CTO’su olmuştu. Sonrasında ise 2009 yılında firma ile yollarını ayırmıştı. O günden beri geri dönüş sinyallerini duyduğumuz Gelsinger; artık firmanın yeni sanallaştırma yazılımı ve VMware CEO’su olarak görevi alacak. Görevi başlarken yayınladığı bildiride önemli değişikliklerle birlikte dünyanın önde gelen yarı iletken firması olabileceklerine olan güveninden bahseden Gelsinger, aynı zamanda üretkenlik ve teknolojik liderliğin yeni çağı için bir yol çizebileceklerini de belirtiyor.
Bir işlemci firması olarak ön saflarda yer almak için daha faal olmaları gerektiğini söyleyen Gelsinger; kaliteden ödün vermeden yüksek hedefler koymaları gerektiğinin altını çiziyor. Bildiride şirketin üçüncü CEO’su Andy Grove’un da adı geçiyor. Metinde bu dönemdeki gibi bir disipline sahip olunmasının yanında; direkt, şeffaf ve bilgi odaklı kararların alınmasının önem taşıdığı belirtiliyor.
Son olarak yeni CEO, firmayla ilgili dört önceliğine de yer veriyor. “Dört anahtar süper güç” olarak nitelendirdiği maddeler ise bulut, 5G hareketliliği, yapay zeka ve bilgi teknolojisi olarak karşımıza çıkarken, bu sektörlerdeki yenilikler için gerekli olan şeylere sadece Intel firmasının sahip olduğu söyleniyor.
Özellikle ülkemizde fiyat-performans açısından Intel işlemcileri hala oldukça önemli bir yere sahip. Yine de AMD 7nm mimariyle bir adım öne geçmişken ve Intel firmasının da son üretimleri potansiyel olarak hayal kırıklığına neden olmuşken, yeni CEO’nun zorlu bir görevi olduğunu söyleyebiliriz.
Genel
Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Ford, Avrupa‘da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir üretici olma planını açıkladı. Bu plana ait ilk hareket, Köln‘deki genel merkeze yapılacak 1 milyar $ değerindeki bir yatırım olacak.
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Fakat model yelpazesi 2030’da tamamen elektrikli hale gelmeden önce bir adım daha bulunuyor. 2026 yılında kadar her binek modelin tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı belirtildi.
Ayrıca Ford’un ticari araç modelleri de 2024 yılına kadar tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacak. 2030 yılına kadar ise satılan bütün ticari modellerin üçte ikisinin, bu sıfır emisyonlu seçeneklerden olacağı düşünülüyor.
Haberin başında bahsettiğimiz 1 milyar $ değerindeki yatırımın ilk meyvesi ise 2023‘te alınacak. Yatırımdan sonra Köln’deki tesiste Ford’un, ilk Avrupa odaklı seri üretim elektrikli modeli üretilecek. Bununla birlikte bu tesis, “Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi” haline gelecek.
Az önce adı geçen yeni elektrikli Ford, başka bir ilke de ev sahipliği yapacak. Bir süre önce VAG ile yapılan mimari ortaklığı anlaşmasını hatırlayacaksınız. Bu anlaşma ile söz konusu elektrikli Ford, VW ID.3, ID.4 gibi araçlardaki MEB mimarisini taşıyan ilk Ford olacak. Hatta bu ortak mimari vesilesiyle “ikinci bir model” gelme potansiyeli olduğu da söylendi. Bu konudaki ayrıntıların ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi.
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Almanya’daki 90 yıldır süren faaliyetlerimizin merkezi olan Köln tesisini dönüştüreceğiz. Bunu, Ford’un en önemli faaliyetlerden biri olarak gösterebiliriz. Büyüme stratejimizin odağındaki elektrikli araçlarla, Avrupa ve geleceğe olan bağlılığımızı vurguluyoruz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
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