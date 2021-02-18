Xbox, Stubbs the Zombie’yi yeniden düzenliyor

Xbox, kült klasiği Stubbs the Zombie‘yi modern konsollar için yeniden düzenlediğini açıkladı. Düzenlenen bu konsollar 16 Mart‘ta oyuncu ile buluşturacak.

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Xbox, Stubbs the Zombies’i yeni konsollarla uyumlu hale getiriyor

Bilindiği üzere oyunu Wideload Games geliştirdi. Geliştirilen bu oyun üçüncü şahıs bir aksiyon video oyunudur. Bu oyun, 2005 yılında Xbox video oyun konsolu ile buluştu. Ayrıca oyun, orijinal çıkış tarihinden bir ay sonra Windows ve Mac OS X‘e geldi. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda diğer video konsolları ve çeşitli platformlarda yer aldı.

Stubbs the Zombie, birincil insanları öldürerek onların beyinlerini yediğiniz aksiyon dolu bir oyundur. Öldürdüğünüz insanların zombiye dönüşmesini sağlayarak, dönüştürülen bu zombilerin yanınızda savaşmasını da sağlıyor. İnsan beyinlerini yedikçe sağlık yüzdeniz artıyor ve oyunda daha aktif kalabiliyorsunuz. Stubbs’ın zombi durumu, herhangi bir geleneksel silahı kullanmasını engelliyor. Bunun yerine, çoğu patlayıcı veya geçici cihazlar olarak belirli bir vücut parçası kullanarak yapılan çeşitli doğaçlama savaş teknikleri kullanılıyor.

Stubbs the Zombie’yi yayınlayan şirket ( Aspyr Media), başlangıçta bağlantı noktasını yönetiyordu. Stüdyo yakın zamanda Star Wars Episode 1: Racer‘ı modern konsollara taşımak için bir çalışma yapıyordu. Bu nedenle bu remaster’ın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz.

2005 yılında yayınlanan oyun, son yıllarda orijinal Xbox’a sahip olunan en nadir oyunlardan biri haline geldi. bilindiği üzere oyun, 2005’te Microsoft‘a gelmişti. 2008 yılında ise Microsoft, oyunu Xbox 360 için bir Xbox Originals başlığı olarak dijital platforma sundu. Ancak şirket, bunu 2012’nin sonlarına doğru Xbox Live Marketplace‘den çekti.

Oyun oynamanın başka bir yolu olmadığından, tek seçeneğiniz orijinal bir Xbox konsoluna sahip olmak. Kullanıcıların bazıları, bu konsollar çok pahalı olduğundan fiziksel bir kopyalarını tercih ediyor. Özellikle Türkiye’de oyun konsolları ve oyunlar çok pahalı olduğu için kullanıcılar daha farklı yollarla bu oyunlara ve konsollara sahip oluyorlar.

Kült klasiği olan Stubbs the Zombie, hayranları düzenlenen bu modern konsollar için gün sayıyor. Oyunun yeni konsollarda nasıl bir izlenim vereceği ise merak konusu.