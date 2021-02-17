Oyun
Microsoft Xbox ve PC oyunlarını daha ulaşılabilir yapmak için teste sokacak
Xbox Adaptive Controller oyun kolunu 2018 yılında çıkardıktan sonra Microsoft; oyunları engeli olan kişilere de ulaştırmak için daha fazla çaba sarf etmeye devam ediyor. Şimdi de firma bu konuda atılan en önemli adımlardan birini atacak gibi. Öyle ki Microsoft, oyun geliştiricilerinin oyunlarının Xbox Erişilebilirlik Kılavuzu çerçevesinde test edileceği bir program başlattı. Şirkete göre bu oyun dünyasında daha önce görülmemiş bir şey.
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Bu sınamanın bir parçası olarak firma öncelikle geliştiriciye oyunlarının engelli birisi için oluşturabileceği zorlukları anlamasında yardımcı olacak. Aynı zamanda Microsoft her aşamada oyun ve engelli topluluklarından yardım alınacağını da söylüyor. Bu kişiler ise hem oyunları oynayacak hem de konuyla alakalı geri bildirim ve düşüncelerini aktaracaklar. Şirket aynı zamanda geliştiricilere ihtiyaç duyulursa farklı tasarımlar için fazladan kaynak da sağlayacak.
Microsoft sözü geçen Xbox Erişilebilirlik Kılavuzu (İngilizce) için test programıyla ilgili bazı güncellemeler de getiriyor. Şirketin söylediğine göre gerekli görülen yere bağlam eklenmiş ve fazla teknik terimler kaldırılmış. Böylelikle de metin, okuması ve anlaması çok daha kolay bir hale gelmiş durumda. Bununla birlikte artık kılavuzdaki her madde belli uygulamaların engelli kişileri nasıl etkilediğiyle alakalı bilgiler de içeriyor. Yine stüdyoların inceleyip ona göre yol izleyecekleri önemli sorular da yerlerini almış durumdalar.
Microsoft 2020 yılında yayınlanan bahsedilen kılavuz sonrasında birçok geri bildirim aldı. Düşünülen bu test programı ve kılavuza gelen yeniliklerde bunların da önemli payı olduğunu söyleyebiliriz. Amerika merkezli şirket aynı zamanda geliştiricilerin de nereye odaklanmaları gerektiği konusunda rehberlik ihtiyaçlarını sürekli dile getirdiklerinin de altını çiziyor. Daha erişilebilir bir oyunculuk için ise bu atılan adımların daha yolun başı olduğunun notu düşülüyor.
Genel
Very Positive isimli geliştirici Steam’den atıldı!
Steam, Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kovdu. Buna sebep olarak geliştiricinin ismiyle oyuncuları manipüle etmesi gösteriliyor.
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Very Positive isimli geliştirici firma manipülasyon ile suçlanıyor!
Oyun dünyasında oldukça ilginç gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan çıkamayan birçok oyunun gündemde yer kapladığı şu günlerde ilginç bir gelişmeye tanık olduk. Steam geçtiğimiz günlerde Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kapı dışarı etti. Emoji Evolution isimli oyunu geliştiren tek kişilik ekip, kullandığı isim nedeniyle tartışmalara yol açtı. Suçlamalara göre geliştirici ismiyle Steam mağazasındaki kullanıcı geri bildirimlerini ve yorumlarını manipüle ediyor.
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Konuyla alakalı Twitter‘da paylaşım yapan geliştirici ise, hesabının kapandığını ve konuyla ilgili Steam ile iletişime geçeceğini bildirdi. Ayrıca Very Positive iddiaların asılsız olduğunu ve kendisi hakkında söylenenlere kesinlikle katılmadığını belirtti. Steam‘de beğenilen oyunlar için sıkça gördüğümüz “çoğunlukla olumlu” ibaresi bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. Zira yabancı dilde “mostly positive” olarak bilinen bu sınıflandırma firmanın adı ile oldukça yakın. Bu nedenle oyuncuların firmanın adına inanarak oyunun güzel olduğunu düşünme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bakalım bu küçük numaranın ardından Steam ile geliştiricinin arası düzelecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Valorant, ‘gun game’ benzeri yeni bir oyun moduna kavuşuyor!
Valorant, günümüzün en popüler oyunlarından. Riot Games’in geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürdüğü rekabetçi oyun, hala en çok oyuncu ve izlenme sayısına sahip yapımlardan biri. Görünüşe göre, Valorant’ın estirdiği bu rüzgar daha da kuvvetlenecek. Öyle ki, yapımcı Riot Games yeni oyun modunu duyurdu. Dahası, yeni mod sadece 1 gün uzağımızda…
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Valorant yeni modla geliyor: İşte karşınızda ‘Escalation’
Riot Games, hiç beklenmedik bir şekilde Valorant’a yeni bir oyun modu getiriyor. Aslında, bu yeni mod, birçoğumuzun alışık olduğu bir oynanış şekli içeriyor. ‘Gun game’ olarak adlandırılan oyun tarzında diyebiliriz bu yeni oyun modu için. Başka bir deyişle, CSGO ve Call of Duty seven oyuncular, bu yeni moda hiç de yabancılık çekmeyecek. Valorant Modes Team tasarımcısı ve mühendisi Kyle Leach yeni oyun modunun en büyük özelliğinin “çabuk ve düşük stresli” olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, bu yeni modu tasarlarken diğer bir amaçlarının da “tüm silah ve yetenekleri sunan” bir oynanış yaratmak olduğunu söyledi. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan, sizleri trailer ile baş başa bırakalım:
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İşte kurallar ve moddaki itemler
Klasik modda, bildiğiniz üzere, oyun, oyuncuların silahlar ve yetenekler alması ile başlıyor. Bunun aksine, yeni mod oyunculara otomatik olarak 12 item (silah ve yetenek) atayacak. İşte tüm kurallar:
- 12 Escalation seviyesine (level) ulaşan veya ilk 10 dakikada en yüksek seviye sahibi takım maçı kazanıyor.
- 7 puan alınca bir sonraki Escalation level’ına geçebiliyorsunuz.
- Aynı level’daki düşmanları öldürmek 1 puan kazandırıyor. Buna ek olarak, sizden düşük seviyedeki rakipleri öldürmenin de 0.5 puan olduğunu belirtelim.
- Daha iyi level bir silahı açmak için elinizdeki her silahla en az 1 kill almanız gerekiyor. Buna rağmen, düşük seviye silahta olsanız da bir dahaki Escalation level’ına geçmeniz mümkün.
- Maçlar ortalama 7-9 dakika uzunluğunda.
Şimdi de, yeni moddaki itemleri listeleyelim:
- 1. Level: Raze’in Rocket Launcher’ı veya Vandal/Phantom
- 2. Level: Vandal veya Phantom
- 3. Level ve 11. Level arası: Çeşitli silahlar ve yetenekler
- 12. Level: Shorty, Classic, Knife, Stun Arrow veya Snowball Thrower
Son olarak, yeni modun 17 Şubat tarihinde yayımlanacak patch ile geleceğini de ekleyelim.
Kaynak: YahooFinance, IGN
Oyun
Metro Exodus, 4K/60FPS ve Ray Tracing desteğine kavuşuyor
Metro Exodus Enhanced Edition, PS5, Xbox Series X ve PC için 4K/60FPS ve Ray Tracing desteği sağlayacak. Oyun, Xbox Series S için 60 FPS’yi 1080p çözünürlükte vadediyor. Oyunun PS5 sürümü, DualSense dokunsal geribildirimden yararlanacak şekilde geliyor. Ayrıca Metro Exodus Enhanced Edition, PC tarafında ise ışın izleme teknolojisinin yanı sıra NVIDIA ekran kartlarında DLSS 2.0 desteği sağlayacak. Bunlara ek olarak oyunun Mac versiyonu, mart ayında App Store, Epic Games Store ve Steam’e geliyor.
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Metro Exodus Enhanced Edition ücretsiz olacak
Metro Exodus oyununu 4A Games geliştirdi ve 14 Şubat 2019 tarihinde piyasaya çıkardı. Oyun 2036 yılında dünyayı mahfeden bir nükleer savaşın ardından hayatta kalan kişilerin mücadelelerini konu alıyor.
Enhanced Edition, oyunu daha önceden satın alanlar için ücretsiz olacak. Çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak PC sürümünün ilkbaharda, konsol sürümünün bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor.
Metro Exodus satış fiyatı:
Steam: 249 TL
Epic Games: 99,60 TL (25 Şubat 2021 Saat 19.00’a kadar)
Playstation Store: 179 TL (PS4)
Microsoft Store: 180 TL
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770k veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 59 GB
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