Xbox Adaptive Controller oyun kolunu 2018 yılında çıkardıktan sonra Microsoft; oyunları engeli olan kişilere de ulaştırmak için daha fazla çaba sarf etmeye devam ediyor. Şimdi de firma bu konuda atılan en önemli adımlardan birini atacak gibi. Öyle ki Microsoft, oyun geliştiricilerinin oyunlarının Xbox Erişilebilirlik Kılavuzu çerçevesinde test edileceği bir program başlattı. Şirkete göre bu oyun dünyasında daha önce görülmemiş bir şey.

Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.262TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bakabilirsiniz.

reklam

Bu sınamanın bir parçası olarak firma öncelikle geliştiriciye oyunlarının engelli birisi için oluşturabileceği zorlukları anlamasında yardımcı olacak. Aynı zamanda Microsoft her aşamada oyun ve engelli topluluklarından yardım alınacağını da söylüyor. Bu kişiler ise hem oyunları oynayacak hem de konuyla alakalı geri bildirim ve düşüncelerini aktaracaklar. Şirket aynı zamanda geliştiricilere ihtiyaç duyulursa farklı tasarımlar için fazladan kaynak da sağlayacak.

Microsoft sözü geçen Xbox Erişilebilirlik Kılavuzu (İngilizce) için test programıyla ilgili bazı güncellemeler de getiriyor. Şirketin söylediğine göre gerekli görülen yere bağlam eklenmiş ve fazla teknik terimler kaldırılmış. Böylelikle de metin, okuması ve anlaması çok daha kolay bir hale gelmiş durumda. Bununla birlikte artık kılavuzdaki her madde belli uygulamaların engelli kişileri nasıl etkilediğiyle alakalı bilgiler de içeriyor. Yine stüdyoların inceleyip ona göre yol izleyecekleri önemli sorular da yerlerini almış durumdalar.

Microsoft 2020 yılında yayınlanan bahsedilen kılavuz sonrasında birçok geri bildirim aldı. Düşünülen bu test programı ve kılavuza gelen yeniliklerde bunların da önemli payı olduğunu söyleyebiliriz. Amerika merkezli şirket aynı zamanda geliştiricilerin de nereye odaklanmaları gerektiği konusunda rehberlik ihtiyaçlarını sürekli dile getirdiklerinin de altını çiziyor. Daha erişilebilir bir oyunculuk için ise bu atılan adımların daha yolun başı olduğunun notu düşülüyor.