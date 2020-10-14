Xbox Series X ve S, otomatik HDR desteğiyle gelecek!

Xbox Series X ve S modellerinin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala, konsolun otomatik HDR desteğiyle geleceği Microsoft temsilcisi tarafından doğrulandı. Konsol SDR görüntüleri otomatik olarak işleyerek HDR haline getirecek.

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Ülkemizde de ön siparişe açılan ve piyasaya sürülmesine kısa bir süre kalan Xbox Seris X ve S konsolları, yeni detaylar kazanmaya devam ediyor. Microsoft tarafından gelen bazı sızıntılara göre Xbox Series X ve S için tasarlanmış oyunlar HDR desteğiyle gelecekti. Oyunlar tarafında teker teker HDR uyarlaması yapmak zahmetli ve maliyetli olduğu için şirket, farklı bir yolu tercih etmiş görünüyor. Temsilcinin de onayladığı bilgiye göre yeni nesil konsollar anlık olarak SDR görüntüleri işleyerek HDR hale getirebilecek.

Otomatik HDR, konsola yük bindirmeyecek

Tüm oyunlarını daha canlı, keskin ve doygun renklerle donatmak isteyen Microsoft, geliştirmelere hız kesmeksizin devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarında donanım destekli olarak otomatik HDR görüntüler oluşturulmasına olanak tanıyor. SlashGear’da paylaşılan habere göre Xbox Uyumluluk Programı Lideri Per Peggy Lo, getirilen özelliğin işlemci ve grafik kartına fazladan yük bindirmediğini dolayısıyla kullanıcıların herhangi bir performans kaybıyla karşılaşmayacaklarını ifade ediyor.

Konsola getirilen bu özelliğin SDR görüntü kalitesine sahip neredeyse tüm oyunlarda otomatik olarak iyileştirmeler sağlaması öngörülüyor. Özelliğin nasıl kapatılacağı hakkında ise bir detay paylaşılmış değil. Konsollarda yer alan donanımsal gücü göz önüne aldığımızda yaklaşık 10 yıl kadar önce çıkan televizyonlardaki otomatik HDR desteği benzeri bir otomatik yükseltme olmamasını öngörüyoruz. Xbox Series X ve S piyasaya sürüldüğünde, özellik ve verimlilik hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.