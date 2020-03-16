Xbox Series X oyun konsoluna ait tüm teknik özellikler açıklandı!

Microsoft bugün, Xbox Series X adını verdiği oyun konsolu için merak edilen tüm teknik özellikleri duyurdu. Açıklanan bilgilerde, çıkarılabilir (harici-dahili) depolama desteği, oyunlar için ciddi manada hızlı yükleme ekranları ve yeni teknoloji parçalar dikkat çekiyor.

Model içerisinde, her biri 3.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 12 teraflop işlem kapasitesine sahip AMD RNDA 2 GPU ve 16 GB GDDR6 RAM bulunacak. Ayrıca diğer bir bilgiye göre model 1TB boyutunda özel NVME SSD ile birlikte gelecek.

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Geliştiriciler için açıklanan verilere göre yapımlar esas alındığında, 16 GB olarak belirlenen belleğin, 10 GB’lık kısmı hızlı GPU performansı için, standart bellek için 3.5 GB ve işletim sistemi için 2.5GB olmak üzere kullanılacak.

Teknik demolarda göründüğü kadarıyla, Series X oyun konsolunda eski nesil Xbox One X modeline kıyasla, 40 saniyelere kadar daha hızlı geçiş ve yüklenme ekranları görmek mümkün olacak. Ayrıca depolama kısmında; yeni nesil teknolojiyle beraber, konsol sahiplerinin birden fazla oyuna aynı anda devam edebileceği ve X serisi için bir sistem güncellemesi sonrasında gereken yeniden başlatmalarda oyunların kaldığı yerden devam edeceği müjdelendi.

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Xbox Series X teknik özellikler