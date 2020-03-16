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Xbox Series X oyun konsoluna ait tüm teknik özellikler açıklandı!
Microsoft bugün, Xbox Series X adını verdiği oyun konsolu için merak edilen tüm teknik özellikleri duyurdu. Açıklanan bilgilerde, çıkarılabilir (harici-dahili) depolama desteği, oyunlar için ciddi manada hızlı yükleme ekranları ve yeni teknoloji parçalar dikkat çekiyor.
Model içerisinde, her biri 3.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 12 teraflop işlem kapasitesine sahip AMD RNDA 2 GPU ve 16 GB GDDR6 RAM bulunacak. Ayrıca diğer bir bilgiye göre model 1TB boyutunda özel NVME SSD ile birlikte gelecek.
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Geliştiriciler için açıklanan verilere göre yapımlar esas alındığında, 16 GB olarak belirlenen belleğin, 10 GB’lık kısmı hızlı GPU performansı için, standart bellek için 3.5 GB ve işletim sistemi için 2.5GB olmak üzere kullanılacak.
Teknik demolarda göründüğü kadarıyla, Series X oyun konsolunda eski nesil Xbox One X modeline kıyasla, 40 saniyelere kadar daha hızlı geçiş ve yüklenme ekranları görmek mümkün olacak. Ayrıca depolama kısmında; yeni nesil teknolojiyle beraber, konsol sahiplerinin birden fazla oyuna aynı anda devam edebileceği ve X serisi için bir sistem güncellemesi sonrasında gereken yeniden başlatmalarda oyunların kaldığı yerden devam edeceği müjdelendi.
Teknolojiye ait video
Xbox Series X teknik özellikler
|Teknik özellikler
|Detaylar
|İşlemci
|8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU
|Grafik birimi
|12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU
|Kalıp boyutu
|360.45 mm2
|İşlemci teknolojisi
|7nm Enhanced
|RAM
|16 GB GDDR6 w/ 320mb bus
|Bellek bant genişliği
|10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s
|SSD
|1 TB Custom NVME SSD
|I/O Çıkışı
|2.4 GB/s (Raw) / 4.8 GB/s
|Genişletilebilir Depolama Alanı
|1 TB Expansion Card
|Genişletilebilir Depolama
|USB 3.2 External HDD desteği
|Optik sürücü
|4K UHD Blu-Ray Sürücü
|Performans
|4K @ 60 FPS / 120 FPS’e kadar
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!
Xiaomi, 23 Mart tarihinde piyasaya süreceği Redmi Note 9S modelini duyurdu. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden hemen sonra, Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni modelin geleceğini Singapur kaynaklı Twitter sayfasında açıkladı. Üst modelleri Note 9 Pro ve Pro Max’e kıyasla daha küçük bir versiyon olacağı söylenen model daha minimal cihazlar arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak gibi görünmekte.
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Firmaya ait Twitter ve Facebook sayfalarında model için yayınlanan görüntüler;
Every special moment deserves to be captured. That's the reason we’re bringing out the #RedmiNote9s. What are you…
Xiaomi Malaysia paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi
The wait is over, and we are excited to announce:
Redmi Note 9S, see you on 23 March 2020!#RedmiNote9S #PowerToWin #Redmi #XiaomiSG #Xiaomi pic.twitter.com/zxD9YnjKjO
— Xiaomi Singapore #PowerToWin (@XiaomiSingapore) March 14, 2020
Video ve resimlerde göründüğü kadarıyla, Note 9S’in tıpkı serinin diğer cihazları Pro ve Pro Max gibi dörtlü kamera kurulumu barındıracağı ve ön kısmında selfie kamerası için bir delikli tasarıma sahip olacağı göze çarpıyor. Paylaşımın hemen ardından çıkan raporlara göre modelde, Qualcomm’un Snapdragon 720G SoC modeli kullanılacak, ancak bazı iddialar ise modelin bünyesinde MediaTek’e ait bir SoC barındırabileceğini de söylemekte.
Cihazda 4 GB / 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh değerinde bir batarya bulunacak. Maksimum depolama için 128 GB öngörülen cihaz, bünyesinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 9 megapiksel geniş açılı lens, 5 megapiksel makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındıracak.
Apple
Fransa: Apple rekabeti önledi
Fransa’nın rekabeti koruma kurumu, dağıtım ve perakende ağında rekabet karşıtı davranışları nedeniyle Apple şirketini suçlu buldu. Adı geçen kurum, şirkete 1,1 milyar euro (yaklaşık 1,23 milyar dolar) para cezası verildiğini açıkladı. 2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanının değişmesinden bu yana ABD şirketlerine dair incelemelerde artış gözleniyordu.
Avrupalı regülatörler (düzenleyiciler) tarafında, tüketicinin korunması, tekel oluşturulması ve vergi konuları başta olmak üzere, ABD teknoloji devleri üzerinde artan bir inceleme dalgasının gelmesi gerektiği söylemleri yoğunlaşmıştı. Bu dönemde Fransız kurum tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası geldi.
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Apple itiraz edecek
Apple, “Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı” dedi. Ceza kararına itiraz edeceğini ve bu kararın Fransa’daki önceki benzer davalarda çıkan kararlarla çeliştiğini açıkladı.
Fransız regülatörler, Apple’ın rekabetin önüne geçerek Fransız perakende fiyatlarının ABD fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığını ifade etti. Apple’ın Fransa’daki iki toptancısının ABD şirketinin ürünleri konusunda serbest olmadığını ve ürünlere dair başta fiyat olmak üzere ürün politikalarının Apple tarafından belirlendiğini açıkladı.
Distribütörler birbirleriyle rekabet etmediklerini ve böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarını kontrol etmeyi amaçladıklarını kabul ettiler.
Fransız yetkililer, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro‘nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon euro para cezasına çarptırıldığını da söyledi. İlgili distribütörler açıklama yapmadı.
Bu durum ülkemizde de özellikle uluslararası şirketlere karşın daha etkin kontrollerin yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Akıllı Telefonlar
Nokia C2, Android Go ile birlikte tanıtıldı!
HMD, bugün Nokia C2 olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Android 9 Pie Go sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Android Go, düşük özelliklerde olan cihazların temel uygulamalarda akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir Android sürümü olarak geçiyor.
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Nokia C2 hangi özellikler ile tanıtıldı?
Nokia C2, 1.4 GHz dört çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak. Nokia C1 versiyonunda ise 1.3 GHz taban frekanslı bir CPU kullanılmıştı. Cihazda sadece 1 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama kapasitesi tarafında 16 GB‘lik bir alan sunuyor. Depolama alanı düşükte olsa cihaz 64 GB‘a kadar microSD kart destekli olarak geliyor.
Nokia C2, 5,7 inçlik 18:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüklü IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, giriş seviye bir telefona göre tatmin edici bir ekran sunuyor. Bunun haricinde cihazın ekran/gövde oranı %71.65 olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz cihazları için ise bu oran oldukça düşük kalıyor.
Kamera olarak arka tarafta f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP tekli kamera bulunuyor. Ön tarafta da aynı şekilde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunuyor. Nokia C2‘nin her iki tarafında da karanlık çekimler için LED flaşı bulunuyor.
Cihaz, 2.800 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şarj bağlantısı olarak microUSB kullanılan cihazın 5W şarj desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Nokia C2, siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasada olacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.