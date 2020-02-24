Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!

Microsoft, bugün yaklaşmakta olan Xbox Series X’in özelliklerini ve hangi yeniliklerle birlikte geleceğini açıkladı. Açıklamada herkesin beklediği geriye dönük oyun desteğinin nasıl işleyeceği de anlatıldı. Microsoft’a göre Xbox Series X oyun konsolu, dört kuşaklık bir kapsamda tüm Xbox oyunlarını destekleyecek.

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Xbox Başkanı Phil Spencer bir blog yazısında; “Uyumluluk sözümüz, geriye dönük Xbox 360, Xbox One ve orjinal Xbox oyunları da dahil olmak üzere, tüm oyunlar yeni konsolla beraber daha iyi görünüyor ve daha stabil bir oyun zevki sunuyor.” sözlerine yer verdi. Ayrıca özel detaylara değinen Phil Spencer, oyunların herhangi bir geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan, daha hızlı yükleme ekranları ve gelişmiş çözünürlüklerle beraber bizlerle olacağını da konuşmasına ekliyor.

Geliştiriciler ve yayıncılar için, “Akıllı Teslimat” ismine sahip yeni bir özellik de duyuruldu. Microsoft bu özelliği ise şu şekilde açıklıyor;

Bu teknoloji, bir kez oyun satın aldığınızda hali hazırda oynadığınız Xbox modelinde, o oyunun doğru sürümüne sahip olduğunuzu bilmenizi sağlar. Halo: Infinite dahil tüm özel Xbox Game Studios oyunları Akıllı Teslimat özelliğini kullanacak ve oynamayı seçtiğiniz en iyi sürümü yalnızca bir defa satın almanız yetecek. Bu teknoloji tüm geliştiriciler ve yayıncılar için özel olacak. Özellik Xbox One ile piyasaya sürülüp, Xbox Series X ile devam edecek.

Bu açıklamayla beraber geliştiricilerin yüzünü güldüren Microsoft, aynı koşullara yakın bir özelliği diğer kullanıcılar için sağlayacak mı merak konusu. Firma ayrıca, 9-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan E3 etkinliğinde yeni konsolla ilgili birçok detayı daha açıklayacak. Tüm bunlara ek olarak, konsolun bu yıl ki tatil sezonunda satışa çıkması bekleniyor.