Haber
Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!
Microsoft, bugün yaklaşmakta olan Xbox Series X’in özelliklerini ve hangi yeniliklerle birlikte geleceğini açıkladı. Açıklamada herkesin beklediği geriye dönük oyun desteğinin nasıl işleyeceği de anlatıldı. Microsoft’a göre Xbox Series X oyun konsolu, dört kuşaklık bir kapsamda tüm Xbox oyunlarını destekleyecek.
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Xbox Başkanı Phil Spencer bir blog yazısında; “Uyumluluk sözümüz, geriye dönük Xbox 360, Xbox One ve orjinal Xbox oyunları da dahil olmak üzere, tüm oyunlar yeni konsolla beraber daha iyi görünüyor ve daha stabil bir oyun zevki sunuyor.” sözlerine yer verdi. Ayrıca özel detaylara değinen Phil Spencer, oyunların herhangi bir geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan, daha hızlı yükleme ekranları ve gelişmiş çözünürlüklerle beraber bizlerle olacağını da konuşmasına ekliyor.
Geliştiriciler ve yayıncılar için, “Akıllı Teslimat” ismine sahip yeni bir özellik de duyuruldu. Microsoft bu özelliği ise şu şekilde açıklıyor;
Bu teknoloji, bir kez oyun satın aldığınızda hali hazırda oynadığınız Xbox modelinde, o oyunun doğru sürümüne sahip olduğunuzu bilmenizi sağlar. Halo: Infinite dahil tüm özel Xbox Game Studios oyunları Akıllı Teslimat özelliğini kullanacak ve oynamayı seçtiğiniz en iyi sürümü yalnızca bir defa satın almanız yetecek. Bu teknoloji tüm geliştiriciler ve yayıncılar için özel olacak. Özellik Xbox One ile piyasaya sürülüp, Xbox Series X ile devam edecek.
Bu açıklamayla beraber geliştiricilerin yüzünü güldüren Microsoft, aynı koşullara yakın bir özelliği diğer kullanıcılar için sağlayacak mı merak konusu. Firma ayrıca, 9-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan E3 etkinliğinde yeni konsolla ilgili birçok detayı daha açıklayacak. Tüm bunlara ek olarak, konsolun bu yıl ki tatil sezonunda satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde 610000 puanı aştı!
Xiaomi Mi 10 Pro modeline bugün gelen MIUI güncellemesi ile cihazın performansında gözle görülür derecede artış yaşandı. Güncellemeden sonra yapılan Antutu testlerinde cihaz 610000 puanı aştı!
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Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde bu puanı nasıl yakaladı?
Yeni gelen güncellemeyle beraber giderilen hatalar ve cihazın artan stabilizasyonu halihazırda 600000 barajını aşmasını sağladı. Bunun üzerine Xiami’nin pazarlama müdürü Yao Liang bu skoru nasıl daha da geliştirebiliriz diye çeşitli girişimlerde bulundu. Cihazı oda sıcaklığı, soğutma sistemi ve soğuk ortamda test etme gibi farklı denemeler sonucu Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde tamı tamına 610627 puan alarak teknoloji dünyasını şaşırttı.
Testler sırasında cihaza nasıl müdahale edildi?
Aslında cihaza aşırı ısınmasını engellemek için yapılan müdahaleler dışında herhangi bir müdahalede bulunulmadı. İlk deneme oda sıcaklığında tamamen doğal koşullarda gerçekleştirildiğinde; Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinden 605783 Puan aldı.
Bir sonraki denemede Yao Liang cihazın arka tarafına aktif soğutma sistemine sahip; yani bildiğimiz laptop soğutucu tarzında bir aparat ekleyerek testi tekrarladı. Bu sefer cihazın işlemcisinin daha rahat sıcaklıklarda çalışması sonucu skor bir miktar daha yükselerek 610008 oldu. Bununla da yetinmeyen Yao Liang cihazın her yerine toplam 5 adet aktif soğutma sistemi yerleştirdi ve hepsini tam güç çalıştırdı. Aynı zamanda cihazı da güç kaynağına bağlı tutarak tam performansını vermeye zorladı ve sonuç şaşırtıcıydı. Tamı tamına 610627 puan! Cihazın üst limiti de bu olsa gerek. Yoksa Yao Ling yine duramayıp bu sefer 15 aktif soğutucuyla deney yapmayı da deneyebilirdi…
Google Stadia platformunu kontrolcüye ihtiyaç duymadan kullanmak
Google, bulut oyun hizmeti Stadia‘yı geçen yıl kasım ayında bir lansmanla tanıttı. ( Google Stadia’nın ne olduğu,nasıl çalıştığı vs. hakkında sitemizde çeşitli haberler bulabilirsiniz.) Stadia heyecan yaratsada, maalesef pratiğe yansıma konusunda eksikleri vardı, ki halen var. Beklenilen özelliklerin çoğu lansman sırasında eksikti ve desteklenen cihaz sayısı son derece sınırlıydı. En önemlisi, uyumlu tek akıllı telefon Pixel serisiydi. Ancak, her ay Google Stadia güncellemelerine devam ediyor. Google, ASUS ve Samsung‘un amiral gemilerinden başlayarak Google Stadia’yı daha fazla cihaza açtı. Artık Stadia daha fazla mobil cihazda kullanılabiliyor fakat halen ekranıın yanında bir donanıma daha ihtiyaç var. Bir kontrolcüye…
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Google Stadia platformunu, telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye çevirerek kullanmak
Bir geliştirici buna bir çözüm buldu. Yani sistemi ayrı bir kontrol donanımı olmadan kullanabilmenin yolunu açtı. Reddit’de SmashShock adlı kullanıcı, Stadia oyunları oynarken dokunmatik ekran kontrolcüsü kullanmanın bir yolunu buldu. Stadia’yı Chrome tarayıcısı üzerinden masaüstü modunda çalıştırırken bir JavaScript snippet‘i yükleyerek telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye dönüştürdü.
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Telefonunuzda TouchStadia‘yı etkinleştirmek o kadar da zor değil, ancak birkaç aşama içeriyor. Fakat aşırı bir zorluk içerdiği de iddia edilemez, çünkü geliştirici çalışmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren ve adımları içeren bir video yayınladı.
Diğer kullanıcıların yanıtları çok olumlu gözüküyor. Bu yüzden denemeye değer, ancak deneyimlerin değişebileceğini unutmayın.
Dokunmak ekranı bir kontrolcü olarak kullanmak her oyunda olmasada bazılarında keyif verebilir. Ayrıca dokunmatik bir ekran kontrolcüsü seçeneğine sahip olmak hiç bir seçeneğe sahip olmamaktan daha iyidir.
Apple
Apple kulak üstü kulaklık yakın zamanda tanıtılacak
Sızıntılara göre Apple tarafından “Apple AirPods (X Generation)” kod adında bir cihazın hazırlıkları tamamlandı. Büyük ihtimalle bu cihaz yeni piyasaya çıkacak olan Apple kulak üstü kulaklık olacak.
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Sızıntılar Apple kulak üstü kulaklık ile ilgili neler söylüyor?
Apple’ın 2016 yılında satışa sunduğu ve büyük başarı yakalayan Airpods’larından sonra firma muhtemelen pazardan biraz daha pay toplayabilmek için kulak üstü kulaklık da üretmeye karar verdi. Firmanın üreteceği kulaklıkların nasıl olacağını bizler de çok merak ediyoruz fakat sızıntılar tasarımından ve teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve çıkış tarihi üzerine. İlk sızıntıya göre ürünün Amerika’da 399 Dolar’lık bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde.
Apple’ın kulak üstü kulaklık çıkaracağına dair ilk dedikodular 2018 yılının başlarında gelmişti. O günden bugüne konuyla ilgili sessizliğini koruyan Apple belki de bu yıl bu çok beklenen kulaklık modelini piyasaya sürecek. Sızıntılar ise kulaklığın 2020’nin ilk yarısında piyasaya çıkacağı yönünde. 2020’nin ilk iki ayını geride bıraktığımıza göre önümüzdeki dört ay içinde Apple bu kulaklıklarla karşımıza çıkabilir. Apple “Beats” markası altında kulak üstü kulaklık satışı yapıyordu ama eğer sızıntılar doğru ise ilk defa doğrudan Apple’ın kendi bünyesi altında bir kulak üstü kulaklık göreceğiz. Acaba bu kulaklıklar da Airpods’lar kadar yenilikçi olup başarıyı yakalayabilecekler mi?
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