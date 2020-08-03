Donanım
DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Sony, şu anda da satın alabileceğimiz bazı parçaların dahil olduğu, PlayStation 5 üzerinde çalışabilecek aksesuarları açıkladı. Uzun süredir beklenen ve hakkında çeşitli söylentiler bulunan DualShock 4 desteği ise PS5 oyunları için sürdürülmeyecek. Ancak geriye dönük uyumluluk içeren, PS5 içerisinde oynayacağımız bazı PS4 oyunlarında DualShock 4 kontrolcüsünü kullanabileceğiz.
DualShock 4’ün neden kullanılamadığı sorusuna Sony; “DualSense kablosuz denetleyicisinin de dahil olduğu yeni platform özelliklerini kullanıcıların tam anlamıyla kullanabilmesini istiyoruz” şeklinde bir söylemle açıklık getirdi. Bu demek oluyor ki hali hazırda elimizde bulunan PS4 kontrolcüleri, PlayStation 5 oyunları için kullanılamayacak. Yeni nesil konsola eklenen özellikler sebebiyle istenen deneyimi sunmayacağını düşünülen kontrolcü, kullanıcılara yeni PS5 ile birlikte yeni DualShock kontrolcüsünü de almaya neredeyse mecbur bırakacak.
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Yayınlanan açıklamada ayrıca, PS4 için özel olarak çıkan kulaklık, direksiyon setleri, arcade ve flight (uçuş) aksesuarlarının, teknolojileri destekleyen PS5 oyunları üzerinde kullanılabileceğini vurgulandı. Ek olarak VR aksesuarları ve PS Move kiti de PlayStation 5 üzerinde kullanılabilecek. 06 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi beklenen yeni State of Play etkinliğinin öncesinde, kullanıcılar aksesuarlar konusunda yayılan söylentilerden sonra gerçekleri öğrenmiş oldu.
Donanım
AMD’nin yeni grafik kartları en tepeye oynamayacak
AMD ve Nvidia yeni grafik kartlarını yakın zamanda tanıtacak. Ancak son raporlara göre AMD‘nin yeni Big Navi RDNA 2 grafik kartlarının, RTX 2080 Ti seviyesinde olacağı, en iyi senaryoda da %15 daha iyi olacağı söyleniyor. RTX 3080‘in ise 2080 Ti grafik kartından daha iyi olması bekleniyor.
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Yeni nesil grafik kartları bu yıl içinde satışa sunulacak. Son dönemlerde AMD orta seviyeyi hedeflemiş ve Nvidia’nın en üst grafik kartlarına yakın bir güce sahip bir grafik kartı çıkarmamıştı. Yeni nesil grafik kartlarında AMD‘nin en üst seviyeyi hedeflemesi bekleniyordu ancak Coreteks‘in raporuna göre yeni nesil AMD grafik kartları da Nvidia‘nın bayrak gemisi diyebileceğimiz grafik kartlarına performans olarak yaklaşamayacak. Big Navi‘nin en üst seviye grafik kartının RTX 2080Ti/RTX 3070 ayarında bir performans vermesi bekleniyor, ki Nvidia‘da RTX 3080/RTX 3080 Ti gibi çok güçlü kartlar geleceğini düşünürsek performans olarak AMD yine en tepede olmayacak gibi gözüküyor. Mevcut nesilde AMD‘nin 5700XT grafik kartı, RTX 2070-RTX 2070 Super arasında bir performans vermekte. Ancak tepe performans RTX 2080 / RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti ile yine Nvidia‘da bulunuyor.
AMD’nin Sienna Cichlid kod adlı yeni grafik kartlarından sadece 2 tanesinin bu sene çıkış yapması bekleniyor, bu kartların da kendi içinde üst seviye olanlar olması bekleniyor. Orta seviyede sistem kurup Big Navi serisini kullanmak isteyenlerin 2021 yılını beklemesi gerekecek. Orta ve alt seviye AMD ekran kartlarının 2021‘in ilk 3 ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
AMD Big Navi ve Nvidia Ampere grafik kartları için halen çok net bilgiler olmasa da alınan duyumlara göre Nvidia’nın Eylül ortasında, AMD’nin ise Ekim ayının başında yeni grafik kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.
Aksesuar
YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Asus ProArt Z490 Creator 10G modeli, profesyoneller için özel olarak dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor. 3D modelleme, görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında çalışan içerik üreticilere en uygun performansı sunmak için dizayn edilmiş.
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YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Dahili 2.5G Intel Ethernet ve ayrıca 10G Ethernet kartı yer alan anakartta bulut ve internet tabanlı iletişimi güçlendirerek iş akışlarını yüksek oranda hızlandırmayı başarıyor. Üzerinde yer alan iki adet Thunderbolt 3 Type-C girişinin de dahil olduğu yüksek performanslı giriş çıkışlar, esnek ve zahmetsiz bağlantıyla yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama seçenekleri sunuyor.
Kutudan çıkan HYPER 10G LAN kartı, standart Gigabit Ethernet’ten 10 kata kadar daha hızlı bir çözüm sunmakta. Bu da Asus ProArt Z490 Creator 10G kullanan çoğunlukla büyük dosyalarla çalışan içerik üreticilere ideal bir çözüm sunuyor. 4K videoları yüklemek veya büyük dosyaları göndermek çok daha kolay ve hızlı hale geliyor.
Yapay zekalı anakart
Z490 Creator 10G, içerik üretimi için kullandığınız sistemi her açıdan daha iyi hale getirmenizi araçlar sunuyor. Böylece iş akışınız için gereken hızlı ve kullanışlı kontrole kavuşuyorsunuz. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma özellikleriyle dinamik ve otomatik ayar yapabilmenin yanı sıra CreationFirst yazılımıyla ağ trafiğini optimize edip internet üzerinden kesintisiz çalışabiliyorsunuz. Bu da profesyonel kullanıcıların ayrıca teknik bilgi gerekmeden sistmemlerinin en doğru, en stabil bir biçimde çalışmasına olanak tanıyor.
Güçlü yapı, yüksek performans
Dijital güç kontrolü ve DrMOS güç aşamalarıyla Asus ProArt Z490 Creator 10G, gelişmiş Intel CPU’larının gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bunu da 12+2 MOSFED düzeni ile sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekilde geliştirilen üst düzey bobinler ve dayanıklı kapasitörlerin kullanıldığı bu modelde yüksek güç gerektiren render işlemleri için işlemci tam manasıyla beslenmiş oluyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G ile gelişmiş ses deneyimi
Profesyonel kullanıcıların tercihi olacak bu kartta özellikle görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında önemli noktalardan biri de ses deneyimi olması da dikkat çekiyor. Bu nedenle özel olarak geliştirilen Crystal Sound 3 sistemine sahip olan kart, ön güç düzenleyicisi, ses kalkanı, entegre amplifikatör gibi ekstraları ile işlenecek videoda gerçek sesi duymanızı ve buna göre doğru biçimde düzenleyebilmenizi sağlıyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G özellikleri
- İşlemci: Intel Soket 1200 10.Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron
- Yonga Seti: Z490
- Bellek: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 (4800 MHz O.C)
- Thunderbolt: 2 x Intel Thunderbolt 3 portları (Tip C) desteği DisplayPort ve Thunderbolt video çıkışları – veri transfer hızı 40 Gbps
- Grafik: 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x HDMI 1.4b
- Çoklu GPU: AMD 3-Yönlü CrossFireX
- Genişleme Yuvaları: 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 veya çiftli x8) – 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 modu) – 2 x PCIe 3.0 x1
- Depolama: Toplamda 2 x M.2 yuvası ve 4 x SATA 6Gb/s yuvası destekler
- LAN: Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
- Ses: Realtek ALC S1220A 8-Kanal Yüksek Tanımlı Ses CODEC’i
- USB Portları: 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tip C) – 4 x USB 3.2 Gen 2 (Tip A) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) – 1 x USB 3.1 Gen 1 (Tip C) – 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) 4 x USB 2.0
Donanım
Sony, yoğun talep nedeniyle PlayStation 5 üretimini ciddi miktarda artırıyor
Bugün, iki farklı kaynakta yer alan raporlara göre Sony, PlayStation 5 üretimini neredeyse iki kat artırdı. Açıklanan bilgilere göre firma, PlayStation 5 için piyasada yoğun bir talep durumu olduğununun farkında.
Buna göre, 2020 yılında 6 milyon adet PS5 üretimi yapmayı planlayan firmanın bu sayıyı bir kaynağa göre 9 milyon, diğer bir kaynağa göre ise 10 milyon dolaylarına kadar artırdığı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki PS5 üretimi için neredeyse iki katlık bir artış söz konusu. Aynı zamanda COVID-19 sebebiyle evlerinde vakit geçiren oyuncuların etkisiyle DualSense üretiminde de ciddi bir artış olacağı bildiriliyor.
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Bloomberg tarafından açıklanan bilgilere göre, konsolların Çin üzerinden deniz yoluyla gönderilmesi halinde, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarına ulaşmasının aylar sürebileceği konuşuluyor. Yani bu kadar yüksek bir konsol üretimi halinde Batı’da yer alan perakendecilerin ciddi sorunlar yaşayabileceği aktarılıyor. Fiyatlandırma bilgisi konusunda net bir detay bulunmayan PS5’in, bu kadar belirsizlik barındırırken, şimdiden kullanıcılar baz alınarak üretim rekorları kırması garip karşılanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde firmanın, 30 saniye içerisinde yeni bir PS4 üretebildiğini görmüştük. Mevcut üretim kapasitesi ve hızını baz aldığımızda, Sony bu konuda neredeyse hiç sorun yaşamayabilir. İlerleyen günlerde konsola ait fiyatlandırma bilgisinin hem global çapta, hem de ülkemiz için kesinleşmesi bekleniyor.