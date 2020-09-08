Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S

Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.

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Xbox Series S özellikleri

Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.

10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.

Xbox Series S Türkiye fiyatı

Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.