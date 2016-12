Xbox One ve Windows 10 PClere Dolby Atmos Desteği Geliyor

2017 yılında Dolby Atmos ses desteği Xbox One oyun konsollarında ve Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda olacak.

Benzersiz bir 360 derece 3D ses sunan Dolby Atmos, Xbox One ve bilgisayarlar için Windows 10 güncellemesi ile gelecek. Dolby Atmos formatını kullanan şimdilik çok az içerik var. Bunlardan en çok bilinenler ise EA Games’in Star Wars: Battlefront oyunu Blizzard’ın Overwatch’u. Bazı Blu-ray oynatıcılarda da Dolby Atmos seçeneği sunuluyor.

Xbox One ve Xbox One S, Dolby Atmos ses desteğine sahip ilk konsollar olacak ve oyunlar desteklediği takdirde bu seçenek kullanılabilecek. Atmos desteğini bir parçası olarak sonunda Dolby Bitstream desteği de Microsoft’un konsollarına geldi. Dolby Bitstream’in özelliği ise ses verilerinin işlenmeden direkt olarak HDMI üzerinden televizyona ya da decode yapacak olan alıcıya gönderilmesi.

Sony’nin PlayStation 4 konsolu uzun zamandır Dolby Bitstream özelliğini destekliyor. Microsoft’un bu desteği getirmesi çok uzun sürdü ancak en azından artık kullanılabilir. Preview kullanıcıları Bitsteam özelliğini şu anda deneyebilir. Ancak özellik önümüzdeki sene kullanılabilir olacak.

Bitstream’i kullanmak için konsolunuzun Blu-ray formatını destekleyen bir cihaza HDMI ile bağlamalısınız. Daha sonra Updates menüsünden My Games & Apps bölümüne girerek Blu-ray oynatıcının son sürümünün yükleyin. Daha sonra Disc & Blu-ray ayarları sayfasından Let my receiver decode audio(beta) seçeneğini işaretlemelisiniz. Bundan sonra yüksek ses kaliteli filmlerin ve oyunların tadını çıkarabilirsiniz.