Microsoft, resmi olarak eski Xbox One oyun konsolu nesli için oyun geliştirmeyi sonlandırdığını duyurdu. Şirket, 9. nesil Xbox Series S ve Series X modellerine odaklandığı için artık eski konsollar için yeni oyunlar üretmeyeceğini açıkladı.

Xbox Game Studio Şefi Matt Booty, “Gen 9’a geçtik” dedi. Ancak, Microsoft hala Xbox One donanımını ve önceki nesilde çalışan oyunları desteklemeye devam edeceğini onayladığından, bu tamamen olumsuz bir haber değil. Bununla birlikte, Microsoft, dahili stüdyolarının artık platform için yeni oyunlar geliştirmeyeceğini resmen açıkladı.

İlginizi Çekebilir: Xbox Game Pass Fiyatlarına Zam Kapıda!

Bu durum, başka oyun stüdyolarının da Xbox One için oyun yapma olasılığının düşük olduğu anlamına gelir. Ayrıca, en son Xbox Games Showcase etkinliğinde Xbox One için çalışan herhangi bir yeni birinci taraf oyununun duyurulmaması da bu açıklamayı doğruluyor. Bununla birlikte, marka Xbox Cloud Gaming hizmetiyle bulut oyun platformunu geliştirmeye devam ediyor. Bu sayede Microsoft Flight Simulator gibi büyük oyun başlıklarını Xbox One sahiplerine sunabilecekler.

Artık Microsoft ekibinin yalnızca en yeni nesil Xbox Series X ve Series S konsol modellerine odaklanmasını bekleyebiliriz. Bu yeni konsollar, daha iyi performans sağlar ve oyuncuların belirli oyunları 120 fps’ye kadar çalıştırmasına olanak tanır, böylece rekabetçi oyunlar için daha iyi bir deneyim sunar. İlginç bir şekilde, bu duyuru, şirketin çocuklarla ilgili bilgileri yasa dışı bir şekilde toplarken Xbox’ta yanlışlıkla yakalanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.