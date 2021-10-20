Xbox Mini Buzdolabı Ön Siparişleri 15 Dakikada Tükendi

Xbox Series X görünümlü mini buzdolabının ön siparişleri açıldıktan 15 dakika sonra tükendi. Bir şaka olarak başlayan ve sonradan gerçeğe dönüşen mini buzdolabı oyuncuların kutu içecek ve atıştırmalıklarını saklamaları için kullanılacak.

Şakaydı, gerçek oldu. Oyuncular geçtiğimiz sene Xbox Series X konsolu ilk kez gösterilince buzdolabına benziyor diyerek konsolun tasarımıyla dalga geçmeye başlamışlardı. Bu şakalar ardından büyüyerek bir xbox buzdolabı akımına dönüştü ve Microsoft da bu akımı destekledi. Hatta o kadar destekledi ki şirket gerçek bir Xbox Series X görünümlü buzdolabı yaptı. Ve görünen o ki buzdolapları iyi de satış yapacak.

Xbox Series X mini buzdolabı ABD içerisinde yalnızca Target’a özel olarak dün 09:30 AM ET saat diliminde ön siparişe açıldı. Ön siparişlerin açılmasının akabinde 15 dakika geçmişken bir çok potansiyel alıcı mini buzdolaplarının hepsinin tükendiğini ve alamadıklarını bildirdiler. Bu durum da bir çok kişi için bir şok olmuş olacak ki satın almak isteyen herkes ön siparişlere hücüm etmemiş daha rahat davranmıştı. Açıkçası buzdolapları hiç de öyle satış rekorları kıracakmış gibi bir ilgiyle de karşılanmamıştı. Evet belki sempatik belki de güzel bir koleksiyon ürünü olabilir. Ancak satışların bu kadar kısa sürede bitmesi de gerçek bir sürpriz oldu.

Ön siparişlerin kapanmasının ardından ise kendisine buzdolabı alabilecek kadar şanslı olanlar çok yüksek fiyatlardan buzdolaplarını eBay’de satışa çıkardı bile. Normalde 100 dolardan satılan mini buzdolapları şu anda eBay üzerinde 300 dolar gibi fiyatlara satılıyor.

“Gamer” takılı ürünler özellikle son birkaç yılda oldukça popüler hale geldi. Neredeyse her ürünün bir de gamer versiyonu çıkış yapıyor. Hatta geçmişte bazı fast food restorantlarında gamer menüleri bile gördük. Microsoft da bu ürünüyle biraz bu alanı sömürüyor gibi gözüküyor. Oyuncular da genel olarak firmalar tarafından cüzdanları sömürülecek potansiyel müşteriler olarak görülüyor. Ben şahsen evime herhangi bir gamer ürünü sokar mıyım emin değilim ama bu Xbox mini buzdolabının bir cazibesi olduğu da bir gerçek. Üzerinde ürünün gerçek Xbox’a benzemesi için LED ışıkları bulunuyor, 12 taneye kadar kutu içecek alabiliyor ve önde bir USB şarj slotu bile var. Belli ki ürünün bu tasarımı gerçekten de bir konsoldan ziyade bir buzdolabına daha çok yakışıyor.

Xbox mini buzdolabı ön siparişlerini kaçırdıysanız, üzülmeyin. Bu Xbox buzdolaplarının siparişe açılacağı belki ilkti ama son sefer değildi. Eğer ki evinizde konsola benzeyen bir buzdolabı istiyorsanız, Microsoft 2022 yılında bu üründen satmaya devam edecek. Japonya’da da gerçek Xbox Series X ve S konsolları rakibi PlayStation ile yarışamasa da satış rakamlarını arttırmaya devam ediyor.