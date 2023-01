Microsoft, çağdaş Xbox konsollarının tümünün yakında “karbona duyarlı” olacağını ve platformun genel karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Son birkaç yıldır, enerji verimliliği oyun endüstrisi için giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Microsoft şimdi kendi video oyun platformunun fosil yakıt bağımlılığını ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmasını sağladı.

Xbox konsolları diğer tüm oyun cihazları gibi ışık ve ısıtma ile karşılaştırıldığında nispeten anlamsız bir enerji harcamasıdır ve Microsoft uzun bir süre boyunca platformunun sürdürülebilirliğini geliştirmek için belirgin bir çaba sarf etmiştir. Şirketin özellikle son raporu, 2030 yılına kadar “karbon negatif, su pozitif ve sıfır atık” bir işletme olması için zemin hazırlıyor ve oyun konsollarının belirli yönlerini yeniden düşünmek bu dönüşün önemli bir yönü.

Here at Xbox, we've been working on unlocking a pretty huge Achievement: becoming the first gaming console to offer carbon aware game downloads and updates.

Learn more about carbon aware and the latest updates from Xbox here: https://t.co/XtWeVuOoDa

— Xbox (@Xbox) January 11, 2023