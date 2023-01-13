Microsoft, çağdaş Xbox konsollarının tümünün yakında “karbona duyarlı” olacağını ve platformun genel karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Son birkaç yıldır, enerji verimliliği oyun endüstrisi için giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Microsoft şimdi kendi video oyun platformunun fosil yakıt bağımlılığını ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmasını sağladı.

Xbox konsolları diğer tüm oyun cihazları gibi ışık ve ısıtma ile karşılaştırıldığında nispeten anlamsız bir enerji harcamasıdır ve Microsoft uzun bir süre boyunca platformunun sürdürülebilirliğini geliştirmek için belirgin bir çaba sarf etmiştir. Şirketin özellikle son raporu, 2030 yılına kadar “karbon negatif, su pozitif ve sıfır atık” bir işletme olması için zemin hazırlıyor ve oyun konsollarının belirli yönlerini yeniden düşünmek bu dönüşün önemli bir yönü.

Here at Xbox, we've been working on unlocking a pretty huge Achievement: becoming the first gaming console to offer carbon aware game downloads and updates. Learn more about carbon aware and the latest updates from Xbox here: https://t.co/XtWeVuOoDa — Xbox (@Xbox) January 11, 2023

Oyun konsollarının çevresel etkisi önemsiz bir konu olmadığından, Microsoft’un Xbox cihazlarını daha enerji verimli hale getirmek için yenilemek istemesi gerçekten iyi bir haber. Microsoft, Xbox konsollarını “karbon bilincine sahip” hale getirerek, içerik indirme zamanlamalarını mümkün olan en az miktarda güç kullanacak şekilde mükemmel bir şekilde optimize etmek ve böylece genel karbon ayak izini azaltmak istiyor. İleriye dönük olarak, Xbox Serisi konsolların “Kapatma” özelliğini kullanan Xbox Insider’ları bu işleve erişebilecek ve cihazlar kapalıyken güç tüketimini iyileştirecek.

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Xbox Series X’in enerji açısından sorunlu Hızlı başlangıç özelliğiyle tam bir tezat oluşturan yeni enerji tasarruflu kapatma seçeneğinin eninde sonunda dünya çapındaki tüm Xbox Series kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. Xbox One konsollarının bu yeni özelliğin dışında bırakılmaması üzücü. Bu seçenek yakında eski cihaza bağlı kalanlar için de kullanılabilir hale gelmeli. Microsoft’a göre, iki Xbox konsolunda “Kapatma (enerji tasarrufu)” seçeneğini bir yıl boyunca kullanmak, on yıl boyunca büyüyen bir ağacın kaldırdığı karbon miktarına eşdeğer.

Bu gelişme elbette bir boşlukta gerçekleşmiyor. Microsoft bir süredir enerji verimliliği konusunda oldukça dikkatli davranıyor ve Xbox güç kullanım ekranı için ilk güncellemelerden bazıları 2022’de yayınlandı. Cihaz güncellemeleri oldukça sık geldiğinden, bu içeriğin dağıtımını optimize etmek zaman geçtikçe daha da önemli hale geliyor ve karbon farkındalığı işlevselliği bu konuda yardımcı olacaktır.

Aslında Microsoft hiçbir zaman doğru düzgün bir el oyun konsolu peşinde koşmamış olsa da bu cihazlar genellikle ev konsolu eşdeğerlerinden çok daha enerji verimli olduğundan, bu tür bir şeyin yolda olması imkansız değil. Örneğin Steam Deck, modern masaüstü grafik kartlarından çok daha düşük olan 15W’lık nispeten yetersiz bir enerji harcamasıyla maksimuma ulaşıyor.