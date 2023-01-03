Valve, kullanıcıların yazılım ve donanım tercihleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya koyan en son anket sonuçlarını yayınladı. Bu veriler, geliştiricilerin oyunlarını mümkün olduğunca çok oyuncuya ulaşacak şekilde optimize etmelerine ve farklı teknolojilere akıllıca yatırım yapmalarına yardımcı oluyor. Steam Donanım ve Yazılım anketleri ayrıca çeşitli Windows sürümleri ve bunların oyuncular arasındaki başarısı hakkında da bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Not: yazılım ve donanım tercihleri anketine katılım isteğe bağlıdır, bu nedenle veriler Steam kullanıcılarının yüzde 100’ünü temsil etmemektedir. Ayrıca, resmi Steam sayfası en son verileri Kasım 2022 ile değil Ekim 2022 ile karşılaştırmaktadır.

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Anket sonuçları Windows 11’in Windows 10’dan pay almaya devam ediyor. Valve’a göre Aralık 2022’de Windows 11, Kasım 2022’ye kıyasla 0,44 puanlık bir artışla yüzde 28,42‘ye ulaştı.

Steam’deki en baskın işletim sistemi türü olan Windows 10 64-bit, Aralık 2022’de yalnızca 0,18 puan kaybetti; sekiz yaşındaki işletim sistemi şu anda yüzde 65,42 pazar payına sahip. Windows 7 64-bit de benzer bir düşüş yaşadı. Valve, Steam’deki en popüler üçüncü Windows sürümünün şu anda yüzde 1,66’ya (-0,22 puan) sahip. Grafiklerde de gördüğümüz gibi Windows 7’nin popülaritesi düşmeye devam ediyor.

Windows 10 64-bit: 65.42% (-0.18)

Windows 11: 28.42% (+0.44)

Windows 7 64-bit: 1.66% (-0.22)

Windows 8 64-bit: 0.41%

Windows 7 32-bit: 0.11%

Genel olarak, Microsoft’un işletim sistemi ailesi yüzde 96,15 pazar payı (+0,04) ile pazarı elinde tutmaya devam ediyor. Apple yüzde 2,48 (+0,03) ile ikinci ve Linux yüzde 1,38 (-0,06) ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Donanım tercihlerinde ise bir önceki aya göre önemli bir değişiklik görmedi. Daha fazla bilgiyi resmi Steam Donanım ve Yazılım Anketi sayfasında bulabilirsiniz.