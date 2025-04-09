Microsoft’un sevilen platformu Xbox Game Pass, yeni bir kampanyayla gündeme geldi. Büyük oyun stüdyolarının katılımıyla başlatılan bu özel etkinlikte, birbirinden kaliteli yapımlar Xbox indirimli oyunlar kategorisinde %90’a varan oranlarda indirime girdi. İşte Xbox Game Pass indirimli oyunlar!

Xbox Game Pass indirimleri hangi oyunlar indirimde? İşte liste!

Xbox Game Pass indirimleri kapsamında farklı yayınevlerinin popüler oyunları indirimli olarak oyunseverlere sunuluyor. Xbox indirimli oyunlar ile oyun tutkunları kaliteli yapımları çok daha uygun fiyatlarla deneyimleyebilecek. Kampanyadaki oyunlar 16 Nisan 2025’e kadar indirimli fiyatlarıyla sunulmaya devam edecek.

İşte Xbox Game Pass indirimdeki oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı The Quarry 699 TL 97,86 TL %85 Devil May Cry 5 Special Edition 800 TL 200 TL %75 Devil May Cry 4 Special Edition 499 TL 149,99 TL %70 World War Z 390 TL 128,70 TL %67 Bus Simulator 650 TL 214,50 TL %67 UFC 5 2.899,99 TL 1.159,99 TL %60 Police Simulator: Patrol Officers 700 TL 350 TL %50 Construction Simulator 113,75 TL 56,87 TL %50 Perish 250 TL 175 TL %30 A Quiet Place: The Road Ahead 390 TL 292,50 TL %25

Xbox Game Pass kullanıcıları için bu fırsat, oyun kütüphanelerini genişletmek adına kaçırılmaması gereken bir an. Xbox Game Pass indirimleri döneminde yapılan bu tarz kampanyalar, hem yeni oyunculara ulaşmayı kolaylaştırıyor hem de sadık oyunculara ekonomik avantajlar sağlıyor.

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Peki siz bu dev indirim kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunu listenize eklemeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!