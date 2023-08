NVIDIA ve Microsoft, oyun severlere daha geniş bir oyun deneyimi sunmak için işbirliği yapıyor. GeForce NOW platformunda sunulan yeni bir özellik, artık oyuncuların Xbox Game Pass koleksiyonundaki belirli oyunları Microsoft Store üzerinden yayınlayabilmesine olanak tanıyor.

Bu gelişme, Gamescom 2023 etkinliğinde duyurulan gelişmiş yapay zeka destekli grafikler ve yüksek performanslı oyun için RTX ON ve DLSS 3.5 teknolojilerinin ardından gerçekleşti.

Üye olan oyuncular, uyumlu PC oyunlarında yeni bir Xbox düğmesi görecekler. Eğer oyunları Microsoft Store’dan ayrı ayrı satın aldılarsa veya etkin bir Xbox Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneliği varsa, bu oyunları cihazlarında sorunsuz bir şekilde oynayabilecek.

Nvidia ve Microsoft, Mayıs ayında başlayan 10 yıllık bir işbirliği anlaşmasıyla bu yola çıktılar. Bu anlaşma sayesinde Nvidia, Xbox PC oyunlarını GeForce Now platformu için lisanslayabiliyor. Bu işbirliği ayrıca, Microsoft’un önerilen Activision Blizzard satın alımına ilişkin çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir: Razer Kishi V2 Pro Tanıtıldı! Pro Oyuncular için!

Aynı zamanda bu ortaklık, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından oyunlara potansiyel erişim sağlamayı da içeriyor. Bu sonbaharda GeForce NOW’a dört heyecan verici oyun ekleniyor: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty genişletme paketi, Party Animals ve PAYDAY 3. Ayrıca oyuncular, bu hafta bulut tabanlı olarak yayınlanan 25 yeni oyun arasında DOOM 2016 gibi Bethesda yapımı oyunların da keyfini çıkarabilecekler.

Microsoft Store artık GeForce NOW’un bir parçası ve bulutta yer alan Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Connect gibi diğer dijital platformlarla entegre hale geldi. Oyuncular artık Xbox Game Studios, Bethesda ve ayrıca Fatshark, Paradox ve TaleWorld Entertainment gibi diğer ünlü yayıncıların popüler Xbox PC oyunlarını da içeren bir oyun koleksiyonunun tadını çıkarabilirler.

GeForce NOW Ultimate üyeliğine sahip oyuncular, Gears 5, Deathloop, Wolfenstein II: New Colossus, Wolfenstein: Youngblood gibi oyunları da yayınlayabilecekler. Ayrıca, önde gelen yayıncılar olan Epic Games Publishing, CD Projekt Red ve Deep Silver gibi şirketler, sonbaharda piyasaya sürdükleri gişe rekorları kıran oyunları da GeForce NOW platformuna getirecekler.