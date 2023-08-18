Microsoft, Xbox 360 Mağazası’nın Temmuz 2024’te kapanacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren Xbox 360 sahipleri, yeni oyunlar, ekstra içerikler (DLC) ve diğer ürünleri mağazadan satın alamayacaklar. Xbox 360 Marketplace üzerinden avatarlar ve oyunlar almak da mümkün olmayacak. Microsoft, Xbox 360’ı Kasım ayında piyasaya sürdükten sonra 18 yıl geçeceğini belirtti.

29 Temmuz 2024 tarihinden sonra, Microsoft Xbox 360 Mağazası ve Marketplace üzerinden yeni oyun ve ekstraları satın alma desteğini sonlandıracak. Aynı zamanda, Microsoft Movies & TV uygulamasının da Xbox 360 üzerinde çalışmayacağı, bu nedenle TV şovları ve filmler izlenemeyeceği anlamına geliyor.

Temmuz 2024’e kadar Xbox 360 Mağazası ve Marketplace üzerinden oyun ve ekstraları almaya devam edebilirsiniz. Bu değişiklik, zaten satın aldığınız oyunlar ve ekstraların oynanabilirliğini etkilemeyecek.

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Bundan sonra bile, oyun geliştiricileri çevrimiçi sunucuları çalışır durumda tuttuğu sürece oyunlara devam edebilir ve çok oyunculu deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Oyun ilerlemeniz buluta kaydedilebilir ve bu kayıtlarınızı Xbox One ve Xbox Series X|S gibi daha yeni konsollarda kullanmaya devam edebilirsiniz.

29 Temmuz 2024 sonrasında da Xbox 360 Mağazası ve Marketplace üzerinden oyun ve DLC satın almaya devam edebileceksiniz. Bu değişiklik, önceden satın aldığınız oyunlar veya DLC’leri oynamanıza engel olmayacaktır.

Xbox 360 için satın aldığınız oyunlar, geriye dönük uyumluluk sayesinde Xbox One ve Xbox Series X|S gibi daha yeni konsollarda da çalışmaya devam edecek.

Eğer Windows 10 veya daha yeni bir cihazda, Xbox One veya Xbox Series X|S gibi konsollarda Microsoft Movies & TV uygulamasını kullanıyorsanız, Xbox 360 Mağazası’ndan satın aldığınız içeriklere bu cihazlardan erişebilmeye ve izlemeye devam edebileceksiniz.