Microsoft, Xbox konsolunuzdaki arayüzü geliştirmeye devam ediyor. Şirket, teorik olarak oyunlara daha yakın erişim sağlarken deneyimi daha fazla özelleştirmenize olanak tanıyan güncellenmiş bir ana ekranı Xbox Series/X ve One kullanıcılarına sunuyor.

Artık koleksiyonunuza, Game Pass’e, Microsoft Mağazası’na ve arama ile ayarlar gibi ortak işlevlere hızlı erişim sağlayan bir hızlı erişim menüsü bulunmaktadır. Favori oyunları ve grupları sabitleyebilir ve keşfetmenize yardımcı olacak oyunların özel listeleri mevcuttur. Güncelleme birkaç hafta içinde herkese ulaşmalıdır.

Aynı zamanda, daha basit bir düzen, özel arka planınıza daha fazla alan yaratır. Bir seçenek, arka planı, son oynadığınız oyun listesinde seçtiğiniz oyunla eşleştirebilir, adeta PlayStation’ın karuseli gibi. Yenilenmiş topluluk satırı, arkadaşlarınızın neler yaptığını göstermeye yardımcı olurken, medya vurguları ve listeleri, yeni içerikleri görmek veya dinlemek için size yardımcı olur.

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Oyun satın almak da daha kolay hale geliyor. Aynı zamanda, PayPal, “yakında” Venmo’yu kullanarak ABD’deki Xbox’taki Microsoft Mağazası’ndan oyunlar, uygulamalar ve abonelikler satın alabileceğinizi açıkladı. Elbette bu, boşta kalan Venmo fonlarını kullanmanıza yardımcı olacak, ancak aynı zamanda peşin bir satın alma işlemini haklı çıkaramazsanız ödemeleri bölmek için bir yol sunacak.