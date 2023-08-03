The Elec tarafından hazırlanan bir rapora göre, Samsung Display, Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisindeki dört modelin tümü için OLED panellerinin seri üretimi için onay almış durumda. Rakipleri BOE ve LG Display üretim kesintileriyle karşılaştığından, bu durumun Samsung’a önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

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BOE’nin “Dynamic Island” adı verilen özelliği uygularken yaşadığı sorunlar, iPhone 15 modelleri için delikli ekranın etrafındaki ışık sızıntısı ile ilgili. LG Display ise Pro Max modeli için seri üretim onayı almadaki gecikmelerle ve kamera modülleriyle ilgili üretim sorunlarıyla boğuşuyor. Bunlar, Pro modellerine yönelik üretim önceliğini etkileyebilir, ki bu modeller, Apple’ın son yıllardaki iPhone serisi gönderilerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bu üretim zorlukları, Samsung Display’in daha büyük bir kar payı almasına ve belki de malzeme ve bileşen siparişlerini artırmasına neden olabilir. Ancak, Samsung Display ile BOE arasında patente yönelik yaşanan anlaşmazlık, piyasaya daha fazla karmaşıklık katmaktadır. BOE, Samsung’un elmas piksel yapısıyla ilgili bir patentini geçersiz kılmak için dava açmış durumda, iddiaya göre bu yapı, BOE’nin iPhone 12’den bu yana Apple iPhone’lar için OLED tedarik ettiği sırada kullanılmış.

Bu durum, iPhone 15 serisinin üretim sürecinde karmaşıklığa neden olabilir ve muhtemelen lansman zamanlaması veya fiyatlandırma üzerinde etkisi olabilir. Ancak, bu tür gelişmelerin son kullanıcıya ne şekilde yansıyacağını görmek için resmi açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır.