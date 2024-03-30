X porno toplulukları için yeşil ışık yakmış gibi görünüyor. X, veya eski adıyla bilinen Twitter, yetişkinlere yönelik içerikleri büyük bir şekilde benimsemesiyle gündemde. Araştırmacıların platformda test edilen NSFW (iş ortamında açmaya müsait olmayan içerikler – siz yetişkin içerikler de diyebilirsiniz) topluluklarına yönelik planları keşfetmesinin ardından, platformda büyük değişikliklerin yaşanabileceği konuşulmaya başlandı. X porno gibi yetişkin içerikler için yeşil ışık yaktı.

İçindekiler X Porno Gibi Yetişkin İçerik Paylaşan Topluluklara İzin Vermeye Hazırlanıyor

X Porno Gibi Yetişkin İçerik Paylaşan Topluluklara İzin Vermeye Hazırlanıyor

Elon Musk tarafından 44 milyar dolarlık yüksek bir meblağ karşılığında satın alındıktan sonra platform, sansür konusunda sürekli bir tartışma ortamında bulunuyor. Daha önce siyasi sansür olaylarıyla gündeme gelen platform, Musk’ın yönetiminde tam tabiriyle açılıp saçılmıştı. Şimdi ise X porno gibi içerikleri paylaşan topluluklara izin vermeyi planlıyor gibi görünüyor.

X’te yetişkinlere yönelik içerik, geçmişten bu yana tartışma konusu olmuş bir konuydu. Dahili belgeler, platformdaki tüm gönderilerin yaklaşık %13’ünün müstehcen içerik içerdiğini ve bu tür içeriğin en hızlı büyüyen kategorilerden biri olduğunu ortaya koydu.

Bu duruma uyum sağlamak amacıyla X, artık Topluluk yöneticilerine gruplarını “Yetişkinlere Yönelik İçerik” olarak belirleme imkanı tanıyor. Bu adım, içeriklerin otomatik olarak filtrelenmesini önleyecek ve ileride X’in Topluluklarındaki tüm NSFW içeriği için varsayılan bir durum olacak.

X’in başarılı Toplulukları, platformun Reddit gibi yerleşik forum siteleriyle rekabet etmesini sağlayabilir ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler, Elon Musk’ın yapay zekalı sohbet robotu Grok için eğitim verisi olarak kullanılabilir. NSFW etiketinden öte X, Topluluklar için bir dizi güncelleme de sunuyor. Bu güncellemeler arasında gelişmiş moderasyon araçları, gönderiler için sıralama seçenekleri, özel bir Medya sekmesi ve trend içerikleri keşfetme olanağı bulunuyor.

Gelecekte, X’in Topluluklar için belirli özellikler sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi planladığı görülüyor. Bu özellikler arasında, Toplulukları Sizin İçin sekmesinde tanıtmak, moderatörlerin analizlere erişmesine ve üye gönderilerini sabitlemesine izin vermek gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca, Topluluklar içinde sesli sohbet odaları (Spaces) ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de gelecek güncellemeler arasında olabilir. Bu güncellemeler, X’in Toplulukları merkezi bir özellik haline getirme çabalarını yansıtıyor. Ancak özellikle yetişkin içerik konusunda X’in attığı bu adımlar, platformun kullanıcı tabanının büyümesini sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce X’in yetişkin içerikler için attığı bu adım doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!