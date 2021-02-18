Asus ROG Phone 5, Asus tarafından onaylandı!

Asus, oyuncu ekipmanları ve cihazlarıyla öne çıkan bir firma. Şirket, uzun zamandır ROG Phone serisi ile oyuncu akıllı telefonları üretiyor. Bugün, Asus‘un önümüzdeki ay piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni amiral gemisi akıllı telefonunun Asus ROG Phone 5 olarak adlandırılacağı resmileşti. Şirket, bir Weibo gönderisinde Tencent Games Collab hakkında konuşurken yeni cihazın adını da doğruladı. Asus, Tencent Games ile üçüncü başarılı iş birliğine imza attığını da açıkladı.

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Asus ROG Phone 5, ne zaman ve hangi teknik özelliklerle gelecek?

Asus, ROG Phone 5‘in lansman tarihini henüz resmi olarak onaylamadı. Ancak ortaya çıkan raporlar, cihazın mart ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca Asus‘un bu cihazı, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan MWC Shangai‘de duyurması ihtimali de bulunmakta. Cihaza gelecek olursak, ASUS_I005DA ve ASUS_I005DB olmak üzere iki farklı model numarası karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, arka tarafından LED aydınlatma bulundururken diğerinde bu aydınlatma bulunmuyor. Aydınlatma bulunmayan modelin, belirli pazarlarda piyasaya sürülecek olan uygun fiyatlı bir model olması muhtemel gözüküyor.

ROG Phone 5, TENAA listesine göre Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.78 inçlik bir ekran ve üçlü kamera dizilimi ile geleceği de listede belirtiliyor. Bununla birlikte telefon, oyuncu telefonu olması sebebiyle çift hücreli 6000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca oyun deneyimini güçlendirmek için 144 Hz ekran tazeleme hızı ve AMOLED bir panel de cihazın donanımında mevcut olacak. Önceki modelde bulunan 30W hızlı şarj ise bu modelde 65W olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda tersine şarj özelliği de ROG Phone 5’de bulunması muhtemel özellikler arasında yer alıyor.