Wolfenstein II: The New Colossus (PC) İnceleme

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen Wolfenstein oyun serisi bundan 36 sene kadar önce çok basit görünümlü bir gizlenme-aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. 1984’de gelen ikinci oyun Beyond Castle Wolfenstein da Muse Software tarafından sunuldu ve genel yapıyı korudu. Adından anlaşılacağı gibi üçüncü bölüm Wolfenstein 3D ile üç boyuta geçildi. Geçen sekiz seneden sonra 1992’de gelen bu bölümle serinin şu anda da devam eden FPS yapısına geçilmiş oldu. 1985’de iflas eden Muse Software yerini alan id Software bu seriye çok sayıda başarılı oyun ekledi. Ardından çok sayıda geliştirici ve dağıtıcı firma serinin sürmesine yardımcı oldu.

Son dönemlerde Wolfenstein serisi oyunlardan MachineGames adlı İsveç’li geliştirici ve dağıtım kanadında Bethesda sorumlu oldu ve gerçekten iyi bir iş çıkardılar. 2007’deki The Darkness oyununu geliştiren ekip kendi firmasını kurduktan sonra ilk oyunları 2014’deki Wolfenstein: The New Order oldu. Hemen ardından 2015’de Wolfenstein: The Old Blood geldi ki bu oyun, bir önceki oyunun ön hikayesi şeklinde başlı başına ayrı bir yapıttı. 27 Ekim 2017 tarihinde dağıtıma sunulan serinin son oyunu Wolfenstein II: The New Colossus ise 2014’deki oyunun devamı olarak kabul ediliyor. İlk etapta PC, PS4 ve Xbox One sürümleri satışta. Gelecek sene Nintendo Switch sürümü satışa sunulacak.

MachineGames’in Başarısı

Çekirdek kadroya sahip olan MachineGames’in seriye etkileyici bir ivme kazandırdığı ortada. Polonya asıllı Amerikan ajanı B.J. Blazkowicz’in düşman hatlarındaki görevlerini konu alan son oyunlarda Nazi’lerin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığını kabul eden alternatif tarih esas alınıyor. Bir önceki oyunda olduğu gibi, ABD’yi etkisine alan Nazi rejimine karşı direnmemiz gerekiyor. Yeni oyun 1961 yılında geçiyor ve bölümler halinde ilerlemek gerekiyor. Başta yaralı olan ve tekerlekli sandalyeyle ilerleyen kahramanımızın dönüşü muhteşem oluyor! Zamanın Amerikan yaşamına uygun mekanları ve ince detaylara yer verilerek atmosfer güçlendirilmiş.

Performans yakalama teknolojisi kullanılarak yüzden fazla karakterin hareketleri kaydedilerek oyun aktarılmış. Bu yüzden hem grafik detaylar son derece başarılı, hem de animasyonlar kusursuz. Aksiyon ağırlıklı FPS oyununda sadece tek oyunculu hikaye modu bulunmakta. Oyunda ilerlerken farklı alt bölümlere ayrılmış sağlık derecelendirmesi kullanılıyor ve bunlar yeniden eski haline dönebiliyor ama herhangi biri tamamen tükenirse kullanıcının acil yardım paketinden kullanması gerekiyor. Silahlar ve patlayıcılar dışında yakın mesafe dövüş de içeren oyunda atlama, koşu, yüzme gibi seçeneklerle hareket etmek mümkün ama araç kullanmak yok. Elbette ideal olan belli etmeden düşmanları avlamak.

Taktiksel Avantaj

Düşmanlarla savaşırken ya da gizli biçimde ilerlerken kendinizi farklı biçimlerde gizleyebilirsiniz. Yerden ya da ölü askerlerden toplanabilen çok sayıda farklı çeşit silah yer alıyor. Mermilerin manuel olarak toplanması gerekiyor. Ne kadar silahınız olursa olsun bunları yanınızda taşıyabiliyor ve aynı anda iki elinizle kullanabiliyorsunuz. Bunun anlamı istenen kombinasyonu yaparak düşmana aynı anda daha fazla hasar verebilmek. Silahları terfi etmek, susturucu ya da dürbün eklemek de mümkün! Gerçekten de etkileyici silahlar var ve beğenmemek imkansız.

Son derece eğlenceli ve heyecan dolu bir deneyime dönüşen oyunda grafikler muhteşem seviyede ve aralardaki videolar da çok başarılı. Seslendirme ve müzik açısından da bayıldığımız oyunun yüksek fiyat dışında eksiğini bulmak zor. İncelediğimiz PC sürümü Steam üzerinden 266 TL’ye satılmakta ve maalesef Türkçe desteği yok. Aral Game sitesi üzerindense 252 TL fiyatla alınabiliyor. 41.2 GB indiren PC sürümü sabit diskte 55 GB yer istiyor. 64-bit işletim sistemi, en az 8 GB RAM, dört çekirdekli işlemci ve GTX 770/R9 290 ekran kartı gerekiyor. Hızlı adam haklama oyunlarını sevenler mutlaka oynamalı!

Wolfenstein II: The New Colossus

KÜNYE

Yapımcı: MachineGames

Yayıncı: Bethesda

Tür: FPS

Platform: Windows, Xbox One, PS4, Nintendo Switch (2018)

Web: wolfenstein.bethesda.net

Nereden Alınır: Aral Game

Puan: 92