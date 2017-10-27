Wolfenstein ve Assassin’s Creed Tutkunlarına Türk Telekom’dan Müjde

Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, dünya ile aynı anda iki büyük yapımı daha oyunseverlerin beğenisine sunuyor.

Wolfenstein II’nin en yeni oyunu The New Colossus ve Assassin’s Creed’in en yeni oyunu Origins, Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’daki yerini aldı. Oyuncular, Wolfenstein II ve Assassin’s Creed’i internet faturalarına ek olarak 12 aya varan taksitle satın alabilecekler.

Oyuncular The New Colossus’u Playstore üzerinden 12 ay boyunca 20,67 TL’lik taksitlerle, Origins’i ise 12 ay boyunca 16,50 TL’lik taksitlerle satın alabilecekler. Oyunlar sadece Türk Telekom üyelerinin sahip olduğu bu ödeme ayrıcalığı ile 27 Ekim 2017 tarihinden itibaren satın alabilecek.