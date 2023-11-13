Microsoft, Windows Insider kullanıcıları için yeni bir güncelleme (sürüm 2023.11110.8002.0) yayımlayarak Fotoğraflar uygulamasına çeşitli özellikler ve iyileştirmeler ekledi. Bu güncelleme içinde en dikkat çeken özellik, arka plan silme ve değiştirme yeteneği oluyor.

Arka plan silme Windows’ta çok kolay olacak

Bu uzun zamandır beklenen özellik, profesyonel görünümlü ürün fotoğrafları oluşturmak, logoları ve tasarım öğelerini izole etmek veya sadece fotoğraflarla eğlenmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli. Bu özellik, kullanıcıların kimlik bilgilerini riske atma olasılığı bulunan güvenilmez web sitelerini ziyaret etmek yerine fotoğraflarını güvenli ve keyifli bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik daha önce Microsoft Paint uygulamasında benzer bir şekilde sunulmuştu.

İlginizi Çekebilir: 8 GB RAM’li Apple M3 Windows’taki 16 GB RAM’e eş değermiş!

Ayrıca, uygulamada yapılan bazı küçük kullanıcı arayüzü düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Önceki sürümde yakınlaştırma ve tam ekran seçenekleri ekranın üst kısmındayken, bu güncelleme ile sağ alt tarafa taşındı. Ayrıca, ekranın sol alt kısmına film şeridini değiştirmenizi sağlayan yeni bir düğme eklendi.

Son olarak, Klasör listesinde bir klasöre sağ tıklandığında içerik menüsünde yapılan pratik bir değişiklikle, kullanıcılar artık slayt gösterileri için hızlı bir başlangıç seçeneği bulacaklar. Bu seçenek, fotoğraf keyfini daha da artıracak ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Yeni Fotoğraflar uygulaması güncellemesi şu anda Insider kanallarında yayılmakta olup, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.