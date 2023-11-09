Apple M3 yonga setleri ile ilgili ilginç açıklamalar geldi. Apple, yeni MacBook Pro modellerinde sadece 8 GB RAM kullanma kararını savunuyor. Apple’ın Dünya Çapında Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borcher, şirketin 8 GB’ın diğer sistemlerdeki 16 GB performansına eşdeğer hale getirilmesini sağlayan verimlilik kazanımlarına vurgu yapıyor.

8 GB RAM’li Apple M3 çok güçlü

14 inç MacBook Pro’nun en uygun fiyatlı Apple M3 modeli, 1.599 dolara mal olmasına rağmen sadece 8 GB birleşik belleğe sahiptir. Diğer taraftan, PC kullanıcıları daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları, 16 GB sistem RAM’i ve ek VRAM ile kolayca bulabilirler. Birleşik bellek, soketli RAM’e göre avantajlar sunsa da, 8 GB, CPU ve GPU’nun paylaştığı daha küçük bir havuza işaret eder.

Borcher’ın yorumları, içerik yaratıcısı Lin Yi ile yapılan bir röportajda ortaya çıktı. Yönetici, Apple kullanıcılarının temel M3 dizüstü bilgisayarının ağır iş yüklerine karşı kapasitesi konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirtiyor ve RAM’in Windows ürünlerinden daha verimli bir şekilde yönetildiğini iddia ediyor.

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Borcher, belirli uygulama veya performans rakamlarına odaklanmasa da müşterilere sistem özelliklerinin ötesine bakmalarını öneriyor. İddialarını test etmek için, muhtemelen 8 GB MacBook Pro’da belirli bellek yoğun uygulamalarını karşılaştırmalı değerlendirmelerle 16 GB Windows dizüstü bilgisayarla kıyaslamak gerekecektir.

M3 MacBook’un gizli bir bileşeni, Apple’ın geçen ay tanıttığı Dinamik Önbelleğe Alma özelliği olabilir. Bu özellik, belleği ihtiyaç duyulan görevlere göre ayırarak her uygulamaya yalnızca gereken miktarı verir.

Apple, Dinamik Önbelleğe Alma’yı GPU kullanımını artırmak ve özellikle oyun ve işleme performansını iyileştirmek için tasarladı. Aynı zamanda, M3’ün donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliği gibi özellikler için gereken önemli miktarda GPU belleği ve bant genişliğine yardımcı oluyor.

Röportajda, Apple‘ın yapay zeka ve makine öğrenimine (ML) yaklaşımının da ele alındığı, diğer Büyük Teknoloji şirketlerine göre daha temkinli olduğu belirtiliyor. Borcher, Apple’ın teknolojileri konuşurken, kullanıcılar için mümkün kılabileceği görevlere odaklandığını söylüyor. M3 işlemcileri, yapay zeka ve makine öğrenimine özel donanım içeriyor ve Apple’ın şu anda şirket içinde bu alanlarda projeler geliştirmek için milyonlar harcadığını belirtiyor.