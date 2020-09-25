Genel
Windows XP kaynak kodlarının sızdırıldığı iddia ediliyor
Windows XP SP1 başta olmak üzere, eski Windows sürümlerine ait kaynak kodlarının çevrimiçi olarak olarak sızdırıldığı iddia ediliyor. Sızıntıyı yapan kişi, son iki ayını Windows sürümlerinin kaynak kodlarını koleksiyon yapmakla geçirdiğini belirtiyor. 43 GB boyutundaki koleksiyon, 4chan adlı forum sitesinde paylaşıldı.
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Koleksiyon, Bill Gates ile ilgili komplo teorilerini de içeriyor
Windows XP ve Windows Server 2003’ün yanı sıra, sistemin daha eski sürümlerinin de kaynak kodlarını içeren koleksiyonda başlıca göze çarpanlar şu şekilde;
♦ MS DOS 3.30
♦ MS DOS 6.0
♦ Windows 2000
♦ Windows CE 3
♦ Windows CE 4
♦ Windows CE 5
♦ Windows Embedded 7
♦ Windows Embedded CE
♦ Windows NT 3.5
♦ Windows NT 4
Koleksiyon içeriğinde Bill Gates hakkında komplo teorileri içeren videoların da bulunduğu iddia ediliyor. Koleksiyon içeriğindeki en önemli kısım; 2.9 GB boyutundaki arşivlenmiş bir klasör ve bu klasörün içerisinde bulunan Windows XP ve Windows Server 2003’e ait olduğu iddia edilen kaynak kodları. Sızıntıyı yapan kişi, söz konusu kaynak kodlarının yıllardır bilgisayar korsanları arasında paylaşıldığını belirtiyor.
Kaynak kodlarını inceleyen uzmanlar, bunun gerçek kaynak kodları olup-olmadığını anlamanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Kaynak kodlarının gerçekliği ile ilgili Microsoft ile iletişime geçilse de, şirket tarafından herhangi bir geri dönüş sağlanmış değil.
Bu bir güvenlik sorunu teşkil ediyor mu?
Windows XP piyasaya sürüleli neredeyse 20 yıl oldu. Eğer sızdırılan kodlar, halihazırda kullanmakta olduğumuz modern Windows versiyonlarında da kullanıyorsa, bunun bir güvenlik sorunu oluşturduğu aşikar. Windows XP kaynak kodunda istismar edilebilir hatalar bulunursa ve söz konusu kaynak kodları halihazırda Windows 10’da da kullanılıyorsa, bilgisayar korsanları işletim sisteminin modern sürümündeki bu hataları kullanabilirler.
Kaynak kodu nedir?
Kaynak kodu; bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce, insanların okuyabileceği ve üzerinde çalışabileceği programlama diliyle yazılmış hali. Kaynak koduna sahip olmak, Windows işletim sisteminin iç işleyişine ayrıntılı bir göz atmayı sağlıyor.
Bu sızıntı, Windows tarihine göz atmak isteyen kişiler için önemli bir kaynak oluşturabilir. Ancak söz konusu arşivi indirmenin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte fayda var.
Genel
Peugeot’un en güçlü yol otomobili tanıtıldı: 508 PSE !
Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı‘nda konsepti tanıtılan Peugeot 508 PSE plug-in hibrit, seri üretim versiyonuyla karşımızda. Ayrıca Fransız üretici, bu aracın tanıtımıyla beraber Peugeot Sport Engineering (PSE) birimini de resmen tanıtmış oldu.
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Hem 5 kapılı liftback hem de station wagon modelleri olan Peugeot 508 PSE, Fransız üreticinin şimdiye kadar ürettiği en güçlü yol otomobili olarak da lanse edildi. 508 PSE, 1.6 litrelik turbolu benzinli motor ile her iki aksta da yer alan elektrik motoruna sahip. Bu motorlar, toplamda 355 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile bu performans, dört tekerleğe birden aktarılıyor.
0-100 km/s hızlanma değeri 5.2 saniye olan aracın, 80-119 km/s hız aralığını 3 saniyede tamamladığı açıklandı. Maksimum hız ise 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış. Plug-in hibrit olmasının ekmeğini, yakıt tutumluluğuyla da yiyen 508 PSE’nin yakıt tüketimi, WLTP döngüsüne göre 2 l/100 km şeklinde. Tabi ki aracın km başına 46 g‘lık CO2 salınımını da belirtmeden geçmeyelim.
Hibrit lafı geçtiğinde hemen akıllara “Tamamen elektrikle kaç km gidebiliyor?” sorusu geliyor. 508 PSE, 42 km boyunca tamamen elektrikli bir şekilde sürüş sunabiliyor. Aracın tamamen elektrikli sürüş sağlayan, Electric modunun da dahil olduğu beş adet sürüş modu var. Comfort moduyla süspansiyonların yumuşadığı, rahat bir sürüş karakteri ortaya çıkıyor. Hybrid modu ise en iyi yakıt verimliliği için içten yanmalı ve elektrik motorları arasında otomatik geçişler yapıyor. Sport modunda araç, hepimizin bildiği gibi hassas tepkilere ve sahip olduğu gücü son damlasına kadar kullanan bir karaktere bürünüyor. Son olarak ise 4WD modu bulunuyor. Bu mod ile kaygan yüzeylerde, mümkün olan maksimum çekiş ortaya çıkıyor.
508 PSE’de, bagaj hacminden ve kabindeki yaşam alanından yemeyen, 11.5 kWh değerinde bir batarya yer alıyor. Standart ev tipi prizlerde 7 saatin altında şarj olabilen araç, 7 kWh duvar şarjlarında 2 saatin altında bir sürede tam şarja ulaşıyor.
508 PSE’nin tasarım detayları ve donanımları
Nera Siyahı, İnci Beyazı ve Selenyum Grisi renkleriyle alınabilen 508 PSE, elektrikli yapısına vurgu yapan parlak yeşil detaylara sahip. Araçta, Normal 508’dekinden farklı bir gövde kiti ve Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 20 inçlik jantlar yer alıyor.
Mistral Nappa Deri ve alkantara karışımıyla kaplı olan kabin, aracın dışında da yer alan Tramontane Grisi ve Kriptonit rengi dikişlere sahip. Peugeot’un i-Cockpit dizaynına sahip konsolda dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca araçta, Focal premium ses sistemi ve ısıtma-masaj işlevlerine sahip sürücü koltuğu da standart olarak geliyor.
508 PSE’de şeritten ayrılma uyarısı, gece görüşü, otomatik acil durum freni ve start-stop özellikli adaptif hız sabitleyicinin de dahil olduğu birçok güvenlik donanımı da standart olarak yer alıyor.
Peugeot Sport Engineering‘in de tanıtımıyla birlikte Fransız üretici, 2022’den itibaren, yeni bir hiper otomobil ile Le Mans’a geri döneceğini de duyurdu.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı
Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.
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Samsung birinci ağızdan açıkladı
Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.
Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.
Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir
Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
Apple, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmamıştı. iPhone 12 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve sevkiyatına başlanacağı merak konusu.
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Apple, tatil sezonunu kaçırmak istemiyor
Apple tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Apple’ın COVID-19 salgınının sonuçları sebebiyle lansmanı ertelediğini biliyoruz. ABD’deki tatil sezonu yaklaşırken, Apple’ın daha fazla bekleyeceğini düşünmek pek mantıklı değil.
Tahminler 13 Ekim’i işaret ediyor
Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Jon Prosser, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre, lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağını paylaştı. 16 Ekim’de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone’un, 23 Ekim itibarıyla Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Jon Prosser, ağustos ayında yaptığı paylaşımda; lansmanın 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını, iPhone 12 Pro modellerinin ön sipariş ve sevkiyatının kasım ayına sarkabileceğini belirtmişti.
Lines up with the dates I have you last month 👀
I was told:
Event October 13
Pre-orders on 16
In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020
Apple’ın yeni ürünler duyururken salı günlerini tercih ettiğine birçok kez şahit olmuştuk. Ayrıca Apple’ın eylül ayındaki büyük etkinliklerden sonra ekim ayında da etkinlikler yaptığını düşünürsek, 13 Ekim Salı günü bir lansman gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. AppleInsider ve MacRumors gibi önemli kaynaklar da 13 Ekim tarihinde karar kılmış durumdalar.
Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.