Windows XP kaynak kodlarının sızdırıldığı iddia ediliyor

Windows XP SP1 başta olmak üzere, eski Windows sürümlerine ait kaynak kodlarının çevrimiçi olarak olarak sızdırıldığı iddia ediliyor. Sızıntıyı yapan kişi, son iki ayını Windows sürümlerinin kaynak kodlarını koleksiyon yapmakla geçirdiğini belirtiyor. 43 GB boyutundaki koleksiyon, 4chan adlı forum sitesinde paylaşıldı.

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Koleksiyon, Bill Gates ile ilgili komplo teorilerini de içeriyor

Windows XP ve Windows Server 2003’ün yanı sıra, sistemin daha eski sürümlerinin de kaynak kodlarını içeren koleksiyonda başlıca göze çarpanlar şu şekilde;

♦ MS DOS 3.30

♦ MS DOS 6.0

♦ Windows 2000

♦ Windows CE 3

♦ Windows CE 4

♦ Windows CE 5

♦ Windows Embedded 7

♦ Windows Embedded CE

♦ Windows NT 3.5

♦ Windows NT 4

Koleksiyon içeriğinde Bill Gates hakkında komplo teorileri içeren videoların da bulunduğu iddia ediliyor. Koleksiyon içeriğindeki en önemli kısım; 2.9 GB boyutundaki arşivlenmiş bir klasör ve bu klasörün içerisinde bulunan Windows XP ve Windows Server 2003’e ait olduğu iddia edilen kaynak kodları. Sızıntıyı yapan kişi, söz konusu kaynak kodlarının yıllardır bilgisayar korsanları arasında paylaşıldığını belirtiyor.

Kaynak kodlarını inceleyen uzmanlar, bunun gerçek kaynak kodları olup-olmadığını anlamanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Kaynak kodlarının gerçekliği ile ilgili Microsoft ile iletişime geçilse de, şirket tarafından herhangi bir geri dönüş sağlanmış değil.

Bu bir güvenlik sorunu teşkil ediyor mu?

Windows XP piyasaya sürüleli neredeyse 20 yıl oldu. Eğer sızdırılan kodlar, halihazırda kullanmakta olduğumuz modern Windows versiyonlarında da kullanıyorsa, bunun bir güvenlik sorunu oluşturduğu aşikar. Windows XP kaynak kodunda istismar edilebilir hatalar bulunursa ve söz konusu kaynak kodları halihazırda Windows 10’da da kullanılıyorsa, bilgisayar korsanları işletim sisteminin modern sürümündeki bu hataları kullanabilirler.

Kaynak kodu nedir?

Kaynak kodu; bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce, insanların okuyabileceği ve üzerinde çalışabileceği programlama diliyle yazılmış hali. Kaynak koduna sahip olmak, Windows işletim sisteminin iç işleyişine ayrıntılı bir göz atmayı sağlıyor.



Bu sızıntı, Windows tarihine göz atmak isteyen kişiler için önemli bir kaynak oluşturabilir. Ancak söz konusu arşivi indirmenin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte fayda var.