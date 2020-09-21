İşletim Sistemleri
Windows 10 Meet Now ile Zoom’a rakip olmaya hazırlanıyor!
Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği Meet Now özelliğini, işletim sisteminin en son yayınlanan ön izleme sürümünde gün yüzüne çıkardı. Meet Now adlı özellik, Windows 10′la tümleşik bir biçimde kullanıcıların birbirleriyle görüntülü arama yapmasına olanak sağlıyor.
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Microsoft, Windows 10 için yakında kullanıma sunmayı planladığı bir dizi yeniliği işletim sisteminin ön izleme sürümünde belirli kullanıcılarla test ediyor. Bu yenilikler arasında, Windows 10X’in WonderBar’ı ve yeni dokunmatik klavye özelliklerinin yanı sıra, kullanıcılara ücretsiz görüntülü arama işlevi sunan yeni bir servis yer alıyor.
Windows 10, görüntülü görüşmeleri kolaylaştırıyor
Microsoft’un Windows 10 Build 20211 sürümünde test etmeye başladığı Meet Now adlı yeni özellik, kullanıcıların Microsoft hesabı olsun veya olmasın görüntülü konferans başlatmalarına ve oluşturulmuş konferanslara katılmalarını sağlıyor. Normalde Microsoft, Meet Now’ı bu hafta başlarında yayınladığı bir başka ön izleme güncellemesiyle kaldırmıştı. Sonrasında da yeni bir güncellemeyle yeniden ekledi.
Normalde Windows 10 üzerinden görüntülü görüşme yapmak için Skype veya diğer uygulamaları kullanmak gerekir. Bu uygulamaların da hepsi, hem katılımcı için hem de konferansı başlatacak kişi için hesap oluşturmayı zorunlu kılıyor. Windows 10′un yeni özelliği ise işte kendisini tam bu noktada, hesap gerektirmemesi yönüyle ayırıyor.
Windows 10 işletim sistemine gelecek Meet Now özelliği sayesinde hesabınız olmasa bile tamamen ücretsiz görüntülü görüşme başlatabilir, aynı zamanda diğer arkadaşlarınızı da özel bir kodla görüşmeye davet edebilirsiniz. Üstelik davet ettiğiniz katılımcıların da hesabı olmasına gerek yok.
Windows 10 Meet Now özelliği böyle çalışıyor
Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, Windows 10′un görev çubuğuna entegre edilen Meet Now butonuna tıklandığında kullanıcılara ‘Konferans oluştur’ ve ‘Bir konferansa katıl’ olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Bu seçeneklerden her ikisi de direkt olarak Skype’ı uygulama veya Microsoft Edge vasıtasıyla çalıştırarak söz konusu konferansı açıyor ve bu şekilde görüntülü görüşme gerçekleşiyor.
Yalnız Microsoft, şu an test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulma zamanıyla ilgili kesin bir açıklama yapmadı. Ayrıca normalde bu tarz özelliklerini kendi sayfasında duyuran şirket, Meet Now için ise herhangi bir duyuru paylaşmadı.
İşletim Sistemleri
Android 11 tabanlı Realme UI 2.0: Özellikler ve çıkış tarihi
Realme, akıllı telefonları için geliştirdiği yeni Realme UI 2.0 kullanıcı arayüzünü duyurdu. Android 11 tabanlı bu arayüz, birbirinden güzel özelleştirme seçenekleri ve yenilikle beraber geliyor.
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Google’ın Android 11 işletim sistemini yayınlamasıyla beraber OPPO, OnePlus ve Xiaomi gibi üreticiler de kendi kullanıcı arayüzlerini duyurmaya başladı. Bu üreticilerin arasına katılan Realme’nin de akıllı telefonlarda kullandığı Realme UI 2.0′ın duyurulmasıyla beraber özellikleri de netleşmeye başladı.
Realme UI 2.0: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri
Realme UI 2.0′la beraber akıllı telefonunuza gelecek yeni simge paketleri ve başlatıcılarla telefonunuza eşsiz ve büyüleyici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu arayüzde, kullanıcıların akıllı telefonlarında genel olarak ön planda olacak renkleri ayarlayabilmeleri için Global Tema paketi de bulunuyor. İçerisinde ayar geçişlerini ve simgelerini özelleştirebileceğiniz 5 tür renk serisi ve 10 farklı tek renk barındıran bu paketle telefonunuzu özelleştirebilirsiniz.
The new Dark Mode update in #realmeUI 2.0 offers 3 styles to cater to everyone’s needs: Enhanced, Medium & Gentle. It also supports intelligent auto-adjustment which automatically adjusts the contrast according to the ambient light.
Watch the livestream: https://t.co/zU2q9SpyGb pic.twitter.com/ARe47crvXL
— realme (@realmemobiles) September 21, 2020
Bunun da ötesinde Realme UI 2.0, birbirinden etkileyici görünüme sahip AOD özelleştirmeleri, yazı tipleri ve üç farklı mod sunan geliştirilmiş bir karanlık mod ile destekleniyor. Karanlık modun telefonunuzun duvar kağıdını ve uygulama simgelerini de karartmasını sağlayabilirsiniz. Realme, baloncuk bildirimleri ve yeni medya kontrolleri gibi Android 11 özelliklerini de bünyesinde barındıran Realme UI 2.0′ın özelleştirilmeye en açık akıllı telefon işletim sistemi olduğunu iddia ediyor.
Performans iyileştirmeleri ve gizlilik özellikleri
Realme UI 2.0, işletim sistemini daha verimli hale getirmek ve kullanıcı verilerini daha iyi korumak için bir dizi performans iyileştirmesi ve gizlilik özellikleri içeriyor. Bu bağlamda Realme, UI 2.0′a ekstra bir gizlilik koruması sağlayacak ‘Deep Sea Privacy’ adlı yeni bir güvenlik paketi ekledi.
Bu güvenlik paketi, temel olarak kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından ele geçirilmesini önleme yardımcı oluyor. Örneğin kullanıcıların hassas ve önemli olduğunu düşündüğü verilerini özel bir bölümde tutmalarını sağlayacak Deep Sea Privacy paketi, telefonda yapılan ödemeleri dahi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak.
Introducing the Deep Sea Privacy Plan, the #realmeUI 2.0 features an Invisible Door, Private Space and a Security Shield so that you can share your creativity without worrying about the safety of your personal data and privacy. pic.twitter.com/6Kyry8rYIN
— realme (@realmemobiles) September 21, 2020
Ayrıca kullanıcıları dolandırıcılık amaçlı mesajlardan ve reklamlardan da koruyacak olan Realme UI 2.0, iş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmanızı kolaylaştıracak bir sistem kopyalama mekanizması da sunuyor. Böylelikle telefonda ayrı bir profil oluşturabilecek ve hatta her profil için ayrı parmak izi bile ayarlayabileceksiniz.
Tüm bunların yanı sıra Realme’nin yeni arayüzü, Android 11′i daha verimli hale getirmek amacıyla çoklu görev gibi birkaç adet işlevsellik odaklı yeniliklere de sahip. Örneğin ‘Mini Windows’ sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda küçük bir pencere halinde çalıştırarak diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Uyku odaklı özelliklerle de telefonunuzun belirli bir saatte otomatik kilitlenmesini sağlayabilir ve böylece dinlendirebilirsiniz.
Realme UI 2.0, genel olarak sistem kaynaklarının kullanımında %45; sistem hızında ise %32 oranında performans iyileştirmesi içeriyor.
Realme UI 2.0 ne zaman yayınlanacak?
Realme UI 2.0, ilk olarak 24 Eylül’den itibaren Realme X50 Pro kullanıcıları için kapalı beta olarak sunulacak. Şirket, önümüzdeki ay herkese açık sürümünü yayınlamayı ve kasım ayında da nihai sürümü yayınlamayı hedeflediğini açıkladı.
Akıllı Telefonlar
iOS 14, yeniden başlatma sonrası varsayılan uygulamaları sıfırlıyor
iOS 14 ve iPadOS 14 yükleyen bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra varsayılan uygulama tercihlerinin sıfırlanarak eski haline döndüğünü bildirdi.
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Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme seçeneği sunmaya başladı. Yeni işletim sisteminde artık varsayılan tarayıcınızı Safari dışında Chrome gibi başka bir tarayıcıyla; varsayılan mail uygulamanızı ise Mail dışında başka bir uygulamayla değiştirebiliyorsunuz.
Örneğin, varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine Google Chrome yapmak istediğinizi varsayalım. Ayarlar uygulamasından ‘varsayılan tarayıcı’ seçeneğini bulup Chrome’u seçtiğinizde, tüm bağlantılar otomatik olarak Safari yerine Chrome’da açılıyor. Aynı kural Mail uygulaması için de geçerli.
iOS 14 ile ayyuka çıkan garip hata
9to5Mac ekibinin bildirdiğine göre Apple’ın kullanıcılara sunduğu bu imkan, şu an için can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya. iOS 14 ve iPadOS 14 yüklü cihazınızda varsayılan uygulamalar evet değiştirilebiliyor; ama telefonunuzu yeniden başlattığınızda sistem tercihlerinizi otomatik olarak sıfırlıyor. Yani varsayılan tarayıcı Safari, varsayılan e-posta uygulaması ise yeniden Mail oluyor.
Bu hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından birkaç farklı iPhone ve iPad kullanıcısı da, iOS 14 ve iPadOS 14 yükledikten sonra aynı durumun kendilerinde yaşandığını bildirdi. Hatta bir Google Chrome mühendisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını söyledi. Ancak bu noktada top tamamen Apple’ın elinde.
Apple’ın kullanıcılara varsayılan uygulama tercihlerini sıfırlama seçeneği sunup hem de böyle bir sorun yaşatmasının sehven yapılmış bir hata olduğu aşikar. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 14.0.1 güncellemesiyle söz konusu hatayı çözecektir. Her ne kadar sadece telefonu yeniden başlattıktan sonra hata meydana gelse de, yine oldukça can sıkıcı bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor.
Apple
Shazam, iOS kontrol merkezine entegre ediliyor
Shazam, 2017 yılında Apple tarafından satın alınmıştı. Shazam uygulaması, herhangi bir şarkının ve sanatçının adını birkaç saniye içinde tespit edebilme özelliğine sahip.
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Shazam’a erişiminde büyük kolaylık sağlanacak
MacRumors’un aktardığı bilgilere göre; Apple’ın geliştiriciler için sunduğu iOS 14.2 beta sürümünde, Shazam’ın iOS kontrol merkezine entegre edildiği söyleniyor.
Shazam’a olan ihtiyaç anlık olarak gelişebildiği için, uygulamayı kısa sürede açabilmek oldukça önemli. Şu anda iPhone modellerinde Shazam’ı başlatmak için uygulamaya gitmek ya da Siri’ye komut vermek gerekiyor. Son güncelleme ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor.
Apple’ın söz konusu beta sürümüne müzik ile ilgili birkaç yenilik daha eklediği belirtiliyor. Örneğin, müzik çalmadığınız anda da, iOS kontrol merkezinde Apple Music önerileri gözükecek. Çalmakta olan şarkıyı gösteren araç “Now Playing Widget”, yeniden tasarlanmış müzik kontrol butonlarıyla karşımıza çıkacak.
iOS 14.2 final sürümünün yakın zamanda dağıtımına başlanması bekleniyor.