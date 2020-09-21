Windows 10 Meet Now ile Zoom’a rakip olmaya hazırlanıyor!

Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği Meet Now özelliğini, işletim sisteminin en son yayınlanan ön izleme sürümünde gün yüzüne çıkardı. Meet Now adlı özellik, Windows 10′la tümleşik bir biçimde kullanıcıların birbirleriyle görüntülü arama yapmasına olanak sağlıyor.

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Microsoft, Windows 10 için yakında kullanıma sunmayı planladığı bir dizi yeniliği işletim sisteminin ön izleme sürümünde belirli kullanıcılarla test ediyor. Bu yenilikler arasında, Windows 10X’in WonderBar’ı ve yeni dokunmatik klavye özelliklerinin yanı sıra, kullanıcılara ücretsiz görüntülü arama işlevi sunan yeni bir servis yer alıyor.

Windows 10, görüntülü görüşmeleri kolaylaştırıyor

Microsoft’un Windows 10 Build 20211 sürümünde test etmeye başladığı Meet Now adlı yeni özellik, kullanıcıların Microsoft hesabı olsun veya olmasın görüntülü konferans başlatmalarına ve oluşturulmuş konferanslara katılmalarını sağlıyor. Normalde Microsoft, Meet Now’ı bu hafta başlarında yayınladığı bir başka ön izleme güncellemesiyle kaldırmıştı. Sonrasında da yeni bir güncellemeyle yeniden ekledi.

Normalde Windows 10 üzerinden görüntülü görüşme yapmak için Skype veya diğer uygulamaları kullanmak gerekir. Bu uygulamaların da hepsi, hem katılımcı için hem de konferansı başlatacak kişi için hesap oluşturmayı zorunlu kılıyor. Windows 10′un yeni özelliği ise işte kendisini tam bu noktada, hesap gerektirmemesi yönüyle ayırıyor.

Windows 10 işletim sistemine gelecek Meet Now özelliği sayesinde hesabınız olmasa bile tamamen ücretsiz görüntülü görüşme başlatabilir, aynı zamanda diğer arkadaşlarınızı da özel bir kodla görüşmeye davet edebilirsiniz. Üstelik davet ettiğiniz katılımcıların da hesabı olmasına gerek yok.

Windows 10 Meet Now özelliği böyle çalışıyor

Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, Windows 10′un görev çubuğuna entegre edilen Meet Now butonuna tıklandığında kullanıcılara ‘Konferans oluştur’ ve ‘Bir konferansa katıl’ olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Bu seçeneklerden her ikisi de direkt olarak Skype’ı uygulama veya Microsoft Edge vasıtasıyla çalıştırarak söz konusu konferansı açıyor ve bu şekilde görüntülü görüşme gerçekleşiyor.

Yalnız Microsoft, şu an test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulma zamanıyla ilgili kesin bir açıklama yapmadı. Ayrıca normalde bu tarz özelliklerini kendi sayfasında duyuran şirket, Meet Now için ise herhangi bir duyuru paylaşmadı.