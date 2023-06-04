Microsoft Windows 11’in en son güncellemesi olan KB5026446, bazı kullanıcılar tarafından çeşitli sorunlara neden olduğu bildirilen bir toplu güncelleme olarak tarihe geçti. Bu güncelleme, Windows 11 sürüm 22H2 için yayınlanan bu güncelleme, Sunucu İleti Bloğu’nu (SMB) etkileyen bir sorunu çözüyor Ancak kullanıcılara beklenmedik parola süre sonu bildirimleri gönderen bir sorun da yaşatıyor.

Bu sorun, “Etkileşimli Oturum Açma için Akıllı Kart Gereklidir” seçeneğini kullanarak bir hesap ayarladığınızda ve “Süresi dolan NTLM sırlarının yuvarlanmasını etkinleştir” ayarını yaptığınızda ortaya çıkıyor. Ancak, bazı kullanıcılar KB5026446 güncellemesini yükledikten sonra farklı sorunlarla karşılaşmış durumda. Bu sorunlar arasında performans düşüklüğü, uygulama uyumluluk sorunları, ağ bağlantısı sorunları ve sistem kararlılığı problemleri yer alıyor. Kullanıcılar, KB5026446 güncellemesini yükledikten sonra çeşitli sorunlar bildirdiler. Sorunlardan bazıları şunlar;

1. Kurulum hataları

Kullanıcılar, KB5026446 güncellemesinin yüklenemediğini ve 0x800f081f gibi hata mesajları aldıklarını bildirdi. Bu hata mesajı, Windows Update hizmetiyle ilgili bir sorun nedeniyle güncelleştirmenin yüklenemediğini gösterir.

2. Yeterli bellek kaynağı yok

Kullanıcılar, KB5026446 güncellemesini yükledikten sonra SMB paylaşımlı klasörüne erişemediklerini bildirdi. Aldıkları hata mesajı “Yeterli bellek kaynağı yok” veya “Yetersiz sistem kaynağı” şeklindedir.

3. Hazırlama paketleri çalışmıyor

BT yöneticileri, Windows 11 sürüm 22H2’deki sağlama paketlerinin beklendiği gibi çalışmayabileceğini bildirdi. Windows yalnızca kısmen yapılandırılmış olabilir ve İlk Çalıştırma Deneyimi çalışmayabilir.

4. Windows Uzak Masaüstü uygulaması yanıt vermiyor

Windows 11 sürüm 22H2 yüklendikten sonra, Uzak Masaüstü ağ geçidi veya Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı aracılığıyla bağlanırken Windows Uzak Masaüstü uygulaması yanıt vermeyebilir.

5. Microsoft Store ve Game Pass’teki Hatalar

Bazı kullanıcılar, güncellemenin Microsoft Store ve Game Pass’te hataya neden olduğunu bildiriyor. Diğerleri, KB5026446 yüklendikten sonra Xbox Game Pass oyunlarının oynanamadığını iddia ediyor.

6. Uygulamaların açılmasını durdurur

Geri Bildirim Merkezi’ndeki birçok kişi, güncellemenin en kötü durumda doğrudan uygulamaların açılmasını engelleyeceğini ve sistemin donmasına neden olacağını belirtti. Bir kullanıcı, bir güncellemeden sonra cihazının uyku moduna geçmesiyle ilgili ciddi sorunlar bildirdi. Bu nedenle, bilgisayar yeniden başlatılmaz.

7. Uyku moduna girdikten sonra ekranın başlamaması

Bazı kullanıcılar ayrıca yukarıdaki güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayar uyku moduna girdiğinde tekrar başlamayacağını söyledi. Ekran aydınlanmayacak, kameranın yanındaki kırmızı ışık kırmızı renkte yanıp sönecek ve ardından bilgisayar aniden yeniden başlayacak.

8. Kötü fan kontrolü

Kullanıcılar ayrıca, güncellemeyi yükledikten sonra “fan kontrolünün çalışmadığını ve dizüstü bilgisayarın fan hızının sürekli olarak %100’de olduğunu ve ne performans değiştirme tuşu ne de ASUS uygulaması kullanılarak ayarlanamayacağını” bildirdi.

Bu sorunlarla karşılaşan kullanıcılar için olası çözümler şunları içerebilir:

Güncellemeyi geri alın: KB5026446 güncellemesini kaldırmak, sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. “Başlat” menüsünden “Ayarlar” seçeneğine gidin, ardından “Güncelleme ve Güvenlik” bölümüne tıklayın. “Windows Güncellemesi” sekmesine geçin ve “Geçmiş Güncellemeleri Göster” seçeneğini bulun. KB5026446 güncellemesini seçin ve “Kaldır” seçeneğini kullanarak güncellemeyi geri alın. Sistem geri yükleme yapın: KB5026446 güncellemesinden önceki bir sistem geri yükleme noktasına dönmek, sorunları çözme olasılığını artırabilir. “Başlat” menüsünden “Ayarlar” seçeneğine gidin ve ardından “Güncelleme ve Güvenlik” bölümüne tıklayın. “Kurtarma” sekmesine geçin ve “Bu PC’yi geri yükle” seçeneğini bulun. Önceki bir geri yükleme noktasını seçin ve talimatları izleyerek geri yükleme işlemini başlatın. Microsoft Destek ile iletişime geçin: Sorunlarınızı Microsoft Destek ekibiyle paylaşarak doğrudan yardım alabilirsiniz. Microsoft’un destek sayfasını ziyaret ederek, iletişim kanallarını bulabilirsiniz. Sorunlarınızı açıklayın ve destek ekibinden yardım isteyin.