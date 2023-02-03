Microsoft‘un ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ye yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım, Windows 12‘de yapay zekâ (AI) tabanlı özelliklerin büyük ölçüde bulunmasına yol açabilir. Windows Latest haberine göre, yazılımın bir sonraki sürümünün “piyasadaki en akıllı işletim sistemi” olması bekleniyor.

Yayına göre, büyük teknolojinin halihazırda yeni nesil Windows’un geliştirilmesi üzerinde çalıştığını garanti etti. Ve şirketin ürün direktörü Panos Panay’ın son Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) katılımında değindiği bir konu olan akıllı özelliklerle dolu olarak gelecek.

Panay, “Yapay zekâ, Windows’ta yaptığınız her şeyi kelimenin tam anlamıyla yeniden keşfedecek” yorumunu yaptı, ancak ayrıntılara girmedi. Viral sohbet robotunda kullanılan aynı teknolojiyle optimize edilen öneri ve uyarıların, Fotoğraflar, Takvim, Saat ve e-posta gibi uygulamalar düşünülerek yenilikler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Bu yapay zekâ destekli iyileştirmelerden bazıları Windows 12’nin çıkışından önce bile kullanılabilir. Rapora göre, Microsoft’un önümüzdeki aylarda bir Windows 11 güncellemesinde gürültü azaltma ve video görüşmelerinde ses yakalama optimizasyonu gibi akıllı araçların küçük bir örneğini sunması bekleniyor.

Spekülasyonlara göre şirket halihazırda Bing arama motorunun ChatGPT ile çalışan bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. Office paketi de bu yeniliği alabilir. Bu nedenle, arama araçları Windows’un gelecekteki bir sürümünde daha geniş entegrasyonlar için bir laboratuvar görevi görebilir.

İçindekiler 2024 yılında gerçekleşebilir

2024 yılında gerçekleşebilir

Redmond devi, işletim sisteminin “önemli sürümlerini” her üç yılda bir yayınlamaya karar verecekti. Bu doğrulanırsa, Windows 11’in 2021’de piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, yazılımın yeni neslinin 2024’te piyasaya sürülmesi gerekiyor.

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Ancak şu anda Windows 12’nin piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi bir onay olmadığını belirtmek önemlidir. Teknoloji devinin Windows 9’u piyasaya sürmeden Windows 8’den 10’a geçtiği hatırlandığında, adı bile hala bilinmiyor.