Instagram‘ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger yeni bir uygulama duyurdu adı da Artifact olacak. Bu yeni uygulama, kullanıcıların zevklerine göre yeni içerik seçmek için Makine Öğrenimini kullanan kişiselleştirilmiş bir haber akışı olmayı vaat ediyor.

Kısacası, uygulama Google Reader’ın mobil versiyonu olacak. Twitter ile bir rekabet yaratarak, yapay zeka tarafından seçilen makaleler hakkında arkadaşlarla paylaşmak ve tartışmalar yaratmak da mümkün olacak.

Yaratıcılarına göre Artifact “yüksek kaliteli haber ve bilgi” sunmayı amaçlıyor. Uygulamayı kullanırken okuyucu, New York Times ve Fox News gibi büyük portallardan daha küçük niş bloglara kadar yapay zeka tarafından seçilen makalelerden oluşan bir beslemeye sahip olacak.

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Kullanıcı ilgisini çeken bir içeriğe dokunduğunda, platform gelecekte benzer materyalleri göstermeye başlayacak. Yaratıcılara göre Artifact iki ana sütuna dayanacak. Bunlardan biri, kullanıcının takip ettiği kişiler tarafından paylaşılan ve her zaman yayın hakkında kısa yorumlar getiren bir makale akışı olacaktır.

İkincisi ise okuyucuların makaleler hakkında özel bir görüşme yapmasına olanak tanıyan doğrudan mesajlar olacak. Ancak, bu iki etkileşim gelecekte bir noktada uygulamaya eklenecek.

2000’li Yıllara Dönüş

Büyük sosyal ağlar TikTok’tan esinlenen kısa videolara odaklanırken, Artifact bu eğilime karşı çıkıyor gibi görünüyor. Her ne kadar 2000’lerin sonlarından kalma metin odaklı bir sosyal ağ gibi görünse de, kurucular platformun potansiyeline inanıyor.

Systrom ve Krieger, amacın on yıl boyunca öğrenilen dersleri yapay zekadaki son gelişmelerle birleştirerek uygulamaya koymak olduğunu belirtiyor. Böylece ikili, Makine Öğreniminin gücünün uygulamanın daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

The Verge’e konuşan Systrom, “Yıllar boyunca, tüketici deneyimini iyileştirmek için Makine Öğrenimini kullandığımız her seferde, işlerin hızlı bir şekilde harika hale geldiğini gördüm” dedi.

Şu anda Artifact, resmi web sitesinde ilgilenen halk için bir bekleme listesi açıyor. Yaratıcılara göre, Android ve iOS için uygulama yakında genel halk için yayınlanacak.