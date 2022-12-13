Windows 10’a Groove Music’in yerini alacak yeni bir Medya Oynatıcı geliyor! Microsoft, Windows Insider Programının Sürüm Önizleme Kanalında, Groove Music’in eski müzik oynatıcısını “Windows Media Player” başlıklı yepyeni bir uygulama ile değiştiren güncellenmiş bir sürümünü sessizce yayınladı.

Windows 11’in Medya Oynatıcısı, Sürüm Önizleme Kanalına kaydolan Windows 10 Insider’lara yavaş yavaş sunuluyor. Orijinal Windows Media Player’ı anımsatıyor, ancak WinUI 3.0 ve Microsoft’un Fluent Design sistemini kullanıyor. Windows 10’un yuvarlatılmış köşeleri olmamasına rağmen, bu yeni Medya Oynatıcı size Windows 11’in tasarımını hatırlatacak.

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Yeni Media Player ilk olarak 2021 yılında bir Windows Insider Program akışında gösterildi ve daha sonra Windows 11 kullanıcılarına sunuldu. Microsoft, Release Preview Channel’daki bugünkü güncelleme nihayet uygulamayı eski işletim sistemine getirene kadar Windows 10 sürümü hakkında sessiz kaldı.

Elbette, Windows için çok fazla ücretsiz medya oynatıcı mevcut, ancak Microsoft oyuna gerçekten geç kalmadı. VLC ve MPV gibi daha iyi alternatif olsa da, yeni Windows Media Player yeni kullanıcılar için hala oldukça iyi bir seçenek.

Windows 10’da yeni Windows Media Player nasıl edinilir?

Yeni uygulamayı Microsoft Store’da bir güncelleme olarak bulabilirsiniz. Oynatıcıyı edinmek için Microsoft Store > Kütüphane’ye gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Güncelleştirme otomatik olarak mevcut Groove Music uygulamasının yerini alacak ve çalma listelerinizi yeni uygulamaya taşıyacaktır.

Bu yeni Medya Oynatıcı hem karanlık hem de aydınlık modlarda kullanılabilir ve Windows 10’un vurgu rengine de saygı duyar. Varsayılan olarak siyah ve turuncu ya da beyaz ve turuncu renk şemasını kullanır.

Media Player’ın tasarımı oldukça basit ve gerçekten iyi çalışıyor. Groove Music’in aksine Media Player hem ses hem de video dosyalarını oynatabiliyor. Filmler ve TV uygulamasında olduğu gibi, burada da HDR desteği var, bu nedenle bu dosya biçiminde yeni modern filmleriniz varsa, medyayı oynatmak için yeni oynatıcıyı kullanabilirsiniz.