Musk CEO olarak görevi devraldığından beri Twitter’ı takip ediyorsanız genel merkezde işlerin oldukça kaotik olduğunu biliyorsunuzdur. Kitlesel işten çıkarmaları, 8 dolara “Twitter Blue” adı altında mavi tik satmalar ve dahası. Twitter Blue; hesapların tanınmış kişiler, ünlüler, şirketler gibi göründüğü ve bu hesaplardan tweet atarak insanları dolandırmaya çalışması sebebiyle Twitter’ın Twitter Blue’nun fişini geçici olarak çekmesine neden oldu. Hoş, geçmişte küresel çapta ünlü birkaç şirketin CEO’su bir kripto para üzerinden insanları dolandırmıştı, hem de Twitter Blue’nun daha adı bile yok iken.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Hafta sonu Twitter Blue, 4.000 karaktere kadar Tweet oluşturma özelliğiyle yeniden hizmete girdi. Tweet yanıtlarında Twitter Blue kullanıcıları daha öncelikli olacak ve normal kullanıcılara göre daha az reklam görecek. Twitter’ın şartları, Twitter Blue için doğrulanmış bir telefon numarasının gerekli olduğunu yansıtacak şekilde güncellendi. Henüz bir Blue abonesi değilseniz ve henüz bir telefon numarasını doğrulamadıysanız, kaydolmaya devam ettiğinizde bir numarayı doğrulamanız istenecektir.

Son 30 gün içinde aktif olmayan veya son yedi gün içinde profil fotoğrafını, görünen adını veya kullanıcı adını değiştiren Twitter hesapları kaydolamayacak. Abonelerin ayrıca doğrulanmış bir telefon numarasına ihtiyacı olacak.

Twitter Blue’ya kaydolanlar, Tweet’leri ve daha uzun videoları (artı yukarıda belirtilen her şeyi) düzenlemek gibi Blue’nun tüm avantajlarından hemen yararlanacak, ancak onay işaretini hemen göremeyecek. Musk geçen ay tüm Blue hesaplarının manuel olarak doğrulanacağını açıkladı. Twitter Blue, Web üzerinden abone olduğunuzda ayda 8 ABD Doları veya Apple’ın App Store vergisini hesaba katmak için iOS aracılığıyla kaydolduğunuzda ayda 11 ABD Doları tutarında.