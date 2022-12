Musk CEO olarak görevi devraldığından beri Twitter’ı takip ediyorsanız genel merkezde işlerin oldukça kaotik olduğunu biliyorsunuzdur. Kitlesel işten çıkarmaları, 8 dolara “Twitter Blue” adı altında mavi tik satmalar ve dahası. Twitter Blue; hesapların tanınmış kişiler, ünlüler, şirketler gibi göründüğü ve bu hesaplardan tweet atarak insanları dolandırmaya çalışması sebebiyle Twitter’ın Twitter Blue’nun fişini geçici olarak çekmesine neden oldu. Hoş, geçmişte küresel çapta ünlü birkaç şirketin CEO’su bir kripto para üzerinden insanları dolandırmıştı, hem de Twitter Blue’nun daha adı bile yok iken.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022