Windows 11’in mevcut sürümü, çeşitli video oyunlarında güncelleme hataları ve çökmelerle ilgili sorunlar ortaya çıkardıktan sonra, Microsoft sonunda yeni bir düzeltme yayınladı. KB5014668 adlı bu güncelleme, Salı Yamasının bir parçası değildir ve bu nedenle zorunlu değildir. Ancak, hata veya performans sorunu yaşayanlar için kullanılabilir.

Yeni özellikler arasında, ses efektlerini oynatmak için XAudio API‘yi kullanırken bazı oyunların çökmesine neden olabilecek sorunlar için bir düzeltme yer alıyor. Bu toplu güncelleştirme, “Windows 11’e (orijinal sürüm) yükseltmenin başarısız olmasına neden olabilecek” bir sorunu da giderir.

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Son olarak, aygıtın yeniden başlatılmasından sonra Bluetooth’un belirli ses aygıtlarına yeniden bağlanmasını engelleyebilecek bir hata ve ağ bağlantısı olmayan uygulamaları yüklerken Windows 11’in (orijinal sürüm) durmasına neden olan bir hata da var.

Son Windows 11 güncellemesi nasıl inidirilir?

Her zamanki gibi, yalnızca bu bilgisayarda her şeyin iyi çalıştığından emin olmak için bu yeni yapıyı indirip yüklemenizi öneririz. İşte izlenecek prosedür:

Ayarları açmak için Win + I yazın

Windows Güncelleme bölümüne gidin

Güncellemeleri kontrol et düğmesini tıklayın ve KB5008353 yapısının ekranda görünmesini bekleyin

Şimdi Kur’a tıklayın

Windows 11’deki bu yeni KB5014668 yamasının Windows Server 2022’de KB5014665 adı altında ve Windows 10 sürüm 1809’da KB5014669 adı altında da mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Güncelleme Windows 11 altında indirildiğinde, yapı numaranız 22000.778 olarak değiştirilecektir.