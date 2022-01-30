Windows 11, Ocak 2022’de Kullanım Payını İki Katına Çıkardı! İşte Detaylar

Geçen yılın sonlarında Windows 11‘in herkese açık olarak piyasaya sürülmesinin ardından Microsoft, piyasadaki en son masaüstü işletim sistemi için sabit bir benimseme oranı gördü. Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Windows 11‘in benimsenmesinin son zamanlarda beklenenden çok daha hızlı hale geldiğini belirtti. AdDuplex adlı bir reklamcılık çerçevesi şirketinden gelen bir rapor, Windows 11 kullanımının Kasım 2021’deki %8,6‘ya kıyasla son aylarda iki katına çıkarak %16,1‘e çıktığını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir; Para Çaldıktan Sonra Cihazı Sıfırlayan Bu Android Kötü Amaçlı Yazılımına Dikkat!

Windows 11 Kullanımı Ocak’ta İki Katına Çıktı!

Devam etmeden önce, AdDuplex hakkında kısa bir özet sağlayan Microsoft Store‘da listelenen uygulamalar için bir reklam çerçevesi sağlayıcısıdır. Kasım 2021‘de şirket, toplam kullanıcılarının yalnızca %8,6‘sının Windows 11 çalıştırdığını gösteren bir kullanım raporu yayınladı. Ancak, son Ocak raporunda AdDuplex, Windows 11‘in kullanımını iki katına çıkardığını ve toplam kullanıcıların yaklaşık %16.1’ini topladığını belirtiyor.

Bununla birlikte, birçok Windows 10 kullanıcısının daha katı sistem gereksinimleri sorunları nedeniyle cihazlarını en son platforma kolayca güncelleyemediği göz önüne alındığında, diğer Windows sürümlerine kıyasla Windows 11‘in büyümesi övgüye değer. Ancak rapora göre, kullanım payının büyük bir kısmı hala Windows 10 sürüm 21H1 güncellemesinden (%28.6) yararlanıyor. Bunu, şu anda %26,3 kullanım oranına sahip olan Windows 10 O20U (v20H2) güncellemesi takip ediyor.

İleriye dönük olarak, daha fazla kullanıcının en son platforma geçmesiyle veya kullanıma hazır en yeni işletim sistemine sahip yeni cihazlar satın almasıyla Windows 11 kullanımının artması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, işletim sistemini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için çeşitli yeni özellikleri test etmek ve tanıtmak için sürekli çalışıyor.

AdDuplex raporunun, AdDuplex SDK v.2 tarafından desteklenen uygulamaları çalıştıran 60.000 bilgisayardan toplanan verilere dayandığını belirtmekte fayda var; bu, dürüst olmak gerekirse, büyük bir örneklem boyutu değil. Ayrıca, şirketin reklamcılık çerçevesi tarafından desteklenen uygulamalar yalnızca bu sürümlerde çalışabileceğinden, yüzdelik paylar yalnızca diğer Windows 10 ve 11 sürümlerine göredir. Bu nedenle, Windows 7 veya 8 cihazları raporda dikkate alınmaz.