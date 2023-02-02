Statcounter, işletim sistemleri ve tarayıcılarla ilgili en son verileri gösteren son raporunu yayınladı. Statcounter Ocak 2023 raporu, tarayıcı pazarındaki (masaüstü ve mobil) en son değişiklikleri kapsamasının yanı sıra, bilgisayarlar ve mobil cihazlar için işletim sistemlerini de kapsıyor.

Statcounter’a göre, Ocak 2023’te Windows 11 pazar payını 1,16 puan artırarak yüzde 18,13’e ulaştı. Bu nispeten mütevazı bir rakam, ancak aylar boyunca tutarlı kalıyor. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde Windows 11, Windows 10 ve diğer işletim sistemlerinden müşteri kapmaya devam ediyor.

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Tepenin lideri Windows 10 kolay kolay pes etmiyor. Yakında sekiz yaşına girecek olan işletim sistemi, müşteri tabanını artırdı ve Aralık 2022’de yüzde 67,95’ten Ocak 2023’te yüzde 68,75’e yükseldi. Windows 7 ve Windows 8.1’in uzatılmış destek sürelerinin sona ermesi, ani yükselişin en olası nedeni. Beklendiği gibi, Windows 7 ve 8.1 pazar paylarında kayda değer bir düşüş yaşadı. Windows 7 yüzde 11,2’den yüzde 9,62’ye (-1,58 ) düşerken, Windows 8.1 0,29 puan kaybetti.

Windows 8 yüzde 0,62 (-0,03) ile ilk 5 Windows sürümü listesini kapatırken, Windows XP yüzde 0,45 (-0,04) ile altıncı sırada yer alıyor.

Windows 10: yüzde 68,75 (+0,8)

Windows 11: yüzde 18,13 (+1,16)

Windows 7: yüzde 9,62 (-1,58)

Windows 8.1: yüzde 2,331 (-0,29)

Windows 8: yüzde 0,62 (-0,03)

Genel olarak Windows, masaüstü işletim sistemi pazarının yüzde 74,14’ünü elinde tutuyor. Bu değer Ocak 2023’te 1,2 puan düşmüştür ki bu da önceki aylara kıyasla alışılmadık bir durum değildir. Windows’un en yakın rakibi olan Apple’ın macOS’u yüzde 15,33 (+0,67) ile ikinci sırada yer alıyor.

Windows: 7 %4.14 (-1.2)

macOS: %15,33 (+0,67)

Bilinmiyor: %5,27 (+0,49)

Linux: %2,91 (-0,02)

ChromeOS: %2,34 (+0,06)

Son olarak, tüm mobil ve masaüstü işletim sistemleri pazarı göz önüne alındığında, Windows sadece Android’in geçmeyi başardığı en popüler ikinci işletim sistemidir. iOS ve macOS üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır.

Android: %43,01 (-1,59)

Windows: %29,18 (+0,77)

iOS: %17,24 (-0,05)

macOS: %6,03 (+0,5)

Bilinmeyen: %2,15 (+0,73)