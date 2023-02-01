NVIDIA, en yeni nöral grafikleri kullanan Cyberpunk 2077‘nin artık son derece popüler bilim kurgu rol yapma oyununun daha gerçekçi ve sürükleyici bir görüntüsünü sunan DLSS 3‘ü desteklediğini duyurdu. Cyberpunk 2077’de DLSS 3’ü etkinleştirdiğinizde performans artışı, ışın izleme ve grafik işlemeden neler bekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Açıkçası, en son güncellemenin yanı sıra artık DLSS 3’ü destekleyen diğer 21 oyunu da değerlendirebilmek için destekleyici bir grafik kartına ihtiyac olacak.

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Bunlar arasında Dying Light 2 Stay Human, Hitman 3, Marvel’s Midnight Suns, Microsoft Flight Simulator, RTX’li Portal, The Witcher 3: Wild Hunt ve Warhammer 40,000: Darktide yer alıyor. Atomic Heart, ILL SPACE ve Warhaven da dahil olmak üzere daha fazlası geliyor.

İçindekiler Cyberpunk 2077 DLSS 3 desteği

Cyberpunk 2077 DLSS 3 desteği

DLSS 3, bir dizi sofistike teknolojiyi içeren bir pakettir. GeForce RTX 40 Serisi GPU’ların yeni donanım özellikleri üzerinde çalışan DLSS Super Resolution, yepyeni DLSS Frame Generation ve NVIDIA Reflex’i bir araya getiren DLSS 3, mükemmel görüntü kalitesini ve tepkiselliği korurken performansı katlıyor. Cyberpunk 2077’yi yeni Ray Tracing ile geliştirilmiş Night City’nin inanılmaz görselleriyle daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyebilirsiniz.. Son olarak Overdrive modu ve NVIDIA DLSS 3 ile 4 kata kadar performans artışı sunduğunu belirtelim.